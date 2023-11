La baignade interrompue à Nouméa après une alerte au requin

Le signalement d'un requin à la baie des Citrons a entraîné la suspension de la baignade pendant une heure ce mercredi après-midi.

Medriko Peteisi (Charlotte Mestre) •

La zone de baignade de la baie des Citrons a beau ne faire "que" 20 mètres sur 200, au moindre risque, tout le monde hors de l'eau ! C'est ce qu'il s'est passé ce mercredi après-midi vers 13 heures. Après que des passants aient cru voir un requin, la baignade a été interrompue.

Le temps que les pompiers et la police vérifient si un squale se baladait effectivement aux abords de la baie. Equipés d’une moto marine et d’un drone, ils ont quadrillé la zone pendant plus d'une heure. Finalement, aucun requin n’a été observé. Les baigneurs ont donc pu retourner à l'eau vers 14h15.

Selon la mairie de Nouméa, qui a commencé l'installation des filets de protection, les alertes sont assez fréquentes mais il s’agit le plus souvent de dugongs ou d’autres espèces marines.