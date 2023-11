Lancée, la pose du filet anti-requins en baie des Citrons divise

Avec un peu de retard, les travaux sont en cours en baie des Citrons pour poser un filet anti-requins. Il fera 785 mètres de long et 280 mètres de large. Il doit délimiter au total un plan d’eau de 10 hectares protégés pour la baignade. Un projet qui divise, même au sein de la population.

Alix Madec (Stéphanie Chenais) •

Les bruits des travaux vont faire partie du paysage pendant plusieurs jours à la Baie-des-Citrons. Le temps de la pose du filet anti-requins, 785 mètres de longs, et 280 mètres de large, pour 10 hectares d’espace de baignade encadrés. Un dispositif qui rassure certains baigneurs. "Ça protègera des requins toute la population calédonienne et les touristes en été et ça permet de nager assez loin, qu'il y ait de la place pour tout le monde", estime ce nageur. "C'est une bonne chose pour nous, les habitués de la mer chaque matin. Par contre les effets secondaires, on n'en sait rien encore. On attend le jour J pour constater, tester et voir par la suite ce que ça va donner", modère cette femme.

92 millions de francs

Coût total du projet, 92 millions de francs CFP. Dont 61 millions financés par l’Etat. Une initiative qui divise. Même au sein des habitués de la zone. "Ça me laisse réveur, est-ce que ça va être efficace ? On verra. Les requins, ils sont chez eux, c'est nous les envahisseurs."

Quels effets sur la faune ?

Les "Mamies" de la baie des Citrons, qui étudient sa biodiversité, sont contre le projet dans sa forme actuelle. Elles regrettent de ne pas avoir été entendues par la mairie.

De son côté, EPLP assure que le commissaire enquêteur saisi, a émis un avis défavorable au projet. Assurant que les "effets permanents sur la faune sont peu décrits et difficilement mesurables".