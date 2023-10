Filet anti-requins : désobéissance civile en baie des Citrons

Samedi matin, en baie des Citrons, une dizaine de personnes ont participé à une sortie en palmes masque tuba magré l'interdiction de baignade prononcée par la mairie. Objectif : compter les poissons et les tortues avant la pose du filet anti-requins.

Valentin Deleforteri (Julien Mazzoni) •

Une dizaine de rebelles dans les hauts de la baie des Citrons. Samedi matin, sept "fantastiques grands-mères", comme elles se font surnommer, ont bravé l'interdiction de baignade édictée par la mairie pour se jeter à l'eau.

Pour ces habituées des lieux, le filet anti-requins que la municipalité est en train de mettre en place perturbera la biodiversité de manière irrémédiable en empêchant le passage des poissons et des tortues.

Le récif va être enfermé par le filet, il n'y aura donc plus toute cette faune pour l'entretenir. À terme il va mourir et on va se retrouver avec une zone de patates Aline Guemas, "fantastique grand-mère"

"Sur la gauche, on a un récif qui est absolument exceptionnel avec une biodiversité incroyable et sur lequel viennent vivre et se reposer des tortues, des raies, une faune nombreuse qui entretient le récif, détaille Aline Guemas, une des fantastiques grands-mères, ces bénévoles en charge d'une étude sur les tricots rayés. Le récif va être enfermé par le filet, il n'y aura donc plus toute cette faune pour l'entretenir. À terme il va mourir et on va se retrouver avec une zone de patates."

"On n'a pas été entendues"

Le collectif avait proposé à la mairie de modifier les plans en déployant le filet sur la partie située entre les deux radeaux, "ce qui aurait fait une zone sécurisée déjà relativement importante, poursuit la passionnée. Malheureusement on n'a pas été entendues et ils ont décidé de fermer 80% de la baie des Citrons."

Dans un communiqué diffusé vendredi l'association environnementale Ensemble pour la planète a regretté que la province ait autorisé la pose du filet malgré l'avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur.