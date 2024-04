La CCI dresse le bilan de sa mandature 2019-2024 en Nouvelle-Calédonie

À quelques mois des élections pour renouveler les élus de la Chambre de commerce et d’industrie, le bilan des cinq dernières années de mandature a été dressé. Des années marquées par de nombreux défis, dans un climat d’instabilité politique, économique et social.

Les 33 élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie dressent le bilan de leur mandature 2019-2024. Cinq années marquées par plusieurs crises : sanitaires, économiques, politiques ou encore sociales. “Nous avons fait le bilan que 70% de nos propositions initiales ont été atteintes, dans un contexte très compliqué. Et ce avec la crise covid, politique, institutionnelle, requin ou encore nickel aujourd’hui. Dans ce cadre, le résultat est plus que satisfaisant”, révèle David Guyenne, président de la CCI.

Attractivité et export

En chiffres, ce sont 7 400 créations d’entreprises enregistrées sur cinq ans, 10 000 entrepreneurs accompagnés et 27 000 dossiers traités. Avec l’objectif de rendre la Nouvelle-Calédonie attractive et tournée vers l’export. “Le territoire va devoir compter sur l’export et les investissements qu’il fera dans la région. Il va devoir compter sur les marchés régionaux aussi, pour assurer sa propre croissance et le devenir de ses entreprises”, poursuit le directeur de la CCI.

Forte du bilan établi, l’équipe de David Guyenne se représentera aux élections de la Chambre de commerce et d’industrie. Elles auront lieu le 5 décembre prochain.