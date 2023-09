La Chambre territoriale des comptes donne la parole aux citoyens

C’est une première en Nouvelle-Calédonie. La CTC a ouvert une plateforme de participation numérique à destination de la population. Les Calédoniens ont jusqu’au 6 octobre pour proposer des sujets de contrôle à la chambre et lui permettre ainsi de veiller au bon usage des deniers publics dans des domaines de leur choix.

Coralie Cochin •

Bien gérer l’argent public, c’est l’affaire de tous les citoyens. Raison pour laquelle la Chambre territoriale des comptes lance une campagne de participation citoyenne. Depuis le 6 septembre et jusqu'au 6 octobre, les Calédoniens sont invités à suggérer des thèmes de contrôle à la CTC. Surnommée la "vigie des comptes publics", c'est elle qui examine la gestion d’une centaine d’organismes publics, sans compter les organismes privés, subventionnés ou contrôlés par le public.



Ouvert aux Calédoniens dès 15 ans

Cette initiative démocratique a été lancée l'an dernier, par la Cour des comptes, au niveau national. Elle vient d'être élargie cette année aux chambres régionales et territoriales, comme en Nouvelle-Calédonie.

"Cette démarche permet de rapprocher les citoyens en les laissant s'exprimer sur les travaux qu'ils souhaiteraient que la juridiction (financière) mène, indique Florence Bonnafoux, la présidente de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Toute personne de 15 ans et plus est invitée à venir sur cette plateforme et deposer ses idées de travaux qui lui semble pertinents, dans le domaine du bon emploi des fonds publics."

Florence Bonnafoux est présidente de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. • ©Coralie Cochin / NC La 1ère



Apporter une regard nouveau

Transports en commun, lutte contre la pauvreté, ramassage des déchets... La CTC attend des idées et surtout, un regard neuf, pour ouvrir de nouveaux champs de contrôle. "C'est une démarche qui vise à rendre nos travaux plus utiles aux décideurs d'une part mais aussi aux citoyens."

L'argent public est l'argent de tout le monde. Donc il faut qu'on sache où va cet argent et s'il est bien employé. C'est à cela que nous servons." Florence Bonnafoux, présidente de la CTC

La chasse et les cabinets de conseil dans l'Hexagone

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Internet de la CTC, et de cliquer sur l'onglet "plateforme citoyenne". La chambre examinera ces propositions et les sélectionnera en fonction de plusieurs critères : nouveauté, popularité ou encore adequation aux moyens dont elle dispose. Les sujets retenus seront connus en janvier prochain pour une publication des travaux à la fin 2024.

Dans l'Hexagone, les premiers rapports provenant des propositions de citoyens ont été publiés en juillet. L'un porte sur le recours de l'Etat aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil, sujet sensible après la polémique McKinsey. L'autre décortique les soutiens publics aux fédérations de chasseurs. Deux sujets qui devraient parler aux Calédoniens.



Signaler les infractions financières

Autre outil proposé depuis l'an dernier sur le site Internet de la CTC : une plateforme de signalement des infractions financières, elle aussi disponible dans l'onglet "plateformes citoyennes". "Elle est gérée et filtrée par le parquet général de la Cour des comptes à Paris et le cas échéant, certaines affaires pourraient nous revenir pour instruction", précise Florence Bonnafoux.

La plateforme de signalement permet à tout citoyen "lanceur d'alerte", qui a des doutes dans la régularité de la gestion des fonds publics, de déposer des informations, y compris de manière anonyme. Florence Bonnafoux Présidente de la CTC



Mois du patrimoine

Pour en savoir plus sur les missions de la Chambre et ses nouveaux outils, la CTC invite les Calédoniens à une journée portes ouvertes, samedi 16 septembre, dans le cadre du Mois du patrimoine.

L'occasion aussi de découvrir l'histoire du bâtiment qui héberge l'institution, à savoir l'ancien hôtel du commandant militaire. Construit en 1876, il s'agit de l'une des plus vieilles demeures en "dur" de Nouméa.

Une visite à découvrir de 9 heures à 16 h 30 sur inscription à lari.sioremu@etudiant.unc.nc