La rentrée au coeur de la journée internationale de la fraternité

La solidarité s’est illustrée ce samedi, sur la plage du Kuendu Beach, à Nouméa. A l’occasion d’un évènement organisé par le gouvernement sur le thème de la fraternité, de nombreuses familles se sont vues offrir de quoi bien commencer l’année scolaire.

Lizzie Carboni avec Loreleï Aubry •

A moins de 10 jours de la rentrée scolaire, de nombreuses familles arpentent les magasins pour remplir le cartable de leurs enfants. Mais dans certains foyers, les fins de mois sont parfois difficiles alors à Nouméa, c’est sur le site du Kuendu beach, à l’occasion de la journée mondiale de la fraternité, que de nombreuses familles sont venues faire leurs courses....gratuitement. Stylos, crayons, trousses, cahiers, agenda... en somme, tous les indispensables de la rentrée ont ainsi été offerts aux visiteurs. L’évènement international était relayé pour la première fois sur le Caillou.



Haeko réside au squat de Nouville, avec ses trois enfants de 11, 8 et 5 ans… Il a pu obtenir un kit scolaire pour chacun d'entre eux. "Ça me donne un coup de main, ça fera moins de choses à acheter. C’est des dépenses en moins!" se réjouit-il.

120 kits scolaires distribués

Au total, 120 kits d’une valeur de 2500 francs chacun ont été distribués à des enfants scolarisés dans le primaire. Une aide rendue possible grâce à une collecte au sein du gouvernement. "Le premier jour d’école, on a envie d’avoir du matériel neuf. Donc on a cotisé au niveau des collaborateurs du gouvernement. C’est une manière d’être dans la proximité avec les familles" explique Danièle, collaboratrice au cabinet de la présidence.

Aux dons de nouvelles fournitures s’ajoutent aussi des dons de vêtements. Les familles réunies ce samedi ont trouvé leur bonheur parmi les piles de textiles en tous genres mis à disposition. De quoi soigner le look de sa progéniture pour son retour à l'école.