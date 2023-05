Le cross annuel, ce moment d'effort et de partage

Chaque année, les cross annuels des établissements scolaires déversent l'un après l'autre leurs jeunes coureurs dans les rues, au bord des routes ou à travers l'espace naturel le plus proche. Mercredi 10 mai, à Nouméa, place à celui du collège Georges-Baudoux. Un événement marqué par le dépassement de soi et la cohésion.

Natacha Lassauce-Cognard et Claude Lindor (Françoise Tromeur) •

Pour le cross de Baudoux, les derniers conseils sont par exemple dispensés par le triathlète professionnel Patrick Vernay. Dans le public, on peut croiser un père de famille pour le moins coutumier de la course à pied : Ludovic Lanceleur, arrivé troisième au Trail des cagous 2023. Les élèves qui ont la joie (ou la désagréable obligation, tout dépend du ressenti) de s'élancer, sont cette année 446 collégiens, et 96 élèves de CM2 invités à participer. Quant au parcours, il a la particularité de se faire sur un terrain appartenant à l'armée.