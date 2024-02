Le lycée Lapérouse fermé suite à un mouvement de grève

Une intersyndicale des personnels enseignants et administratifs a déclenché un mouvement de grève ce mercredi 21 février dans ce lycée de Nouméa. Les élèves ont été renvoyés chez eux faute de personnel d’accueil.

C’est une première au lycée Lapérouse de Nouméa. Le corps enseignant et le personnel éducatif affilié à la Fédération des fonctionnaires, la CFE-CGC et l’Unsa se mobilisent devant les grilles de l’établissement. Ils réclament un demi-poste au secrétariat. Par manque d’effectif d’accueil, le proviseur a dû ce matin renvoyer l’ensemble des élèves chez eux.

Les enseignements impactés

Chapiteaux, banderoles, dans l’histoire du lycée Lapérouse, c’est la première fois qu’une mobilisation rassemble le corps enseignant et le personnel d’administratif.

Enseignant en SVT (Science de la Vie et de la Terre), Olivier Chartier se dit inquiet de l’organisation et du fonctionnement du quotidien.

" Dans notre quotidien d’enseignant, ça ne va pas nous poser de problème, mais quand on va aller passer des commandes, elles ne vont pas pouvoir être traitées rapidement et ça impacter nos enseignements derrière".

Des avancées pas suffisantes pour les syndicats

Les syndicats dénoncent la suppression de deux postes et demi au sein de l’établissement (des postes non-enseignant, à l’informatique, un poste au niveau du secrétariat d’intendance et un demi-poste au niveau des agents d’entretien).

La semaine dernière, les premières négociations ont permis des avancées. Le vice-rectorat a pu répondre au maintien de postes clés. Ce qui est loin d’être suffisant.

" Ce sont ces secrétaires qui gèrent tous les élèves, qu’ils soient du juvénat, de la cantine, qu’ils viennent du lycée Escoffier, qu’ils soient à l’internat… Jusqu’à présent, elles étaient trois pour le faire, mais le vice-recteur a supprimé un poste complet" explique Fabienne Kadooka, secrétaire général du SFP-CGC.

Contacté, le vice-rectorat n’a pour l’heure pas répondu à notre demande d’interview. Les grévistes, eux, entendent poursuivre le mouvement avant une énième rencontre.