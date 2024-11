Les liaisons téléphoniques et l'internet mobile perturbés à Nouméa ce mardi matin

Une intervention en cours sur le réseau mobile, ce mardi matin, en Nouvelle-Calédonie, a entraîné des problèmes sur le téléphone et l'accès à internet.

Difficile de passer un coup de fil vers un téléphone mobile ? Compliqué de naviguer en ligne ? Ce mardi 26 novembre, l'OPT confirme que "des perturbations affectent les services d’appels et d’internet mobile, dans la zone de Nouméa, depuis 6 heures ce matin". Raison invoquée par l'Office des postes et télécommunications : "une intervention sur le réseau mobile". Dans un communiqué diffusé peu après 8 heures, l'OPT assure que "le rétablissement des services est en cours et se fera de manière progressive". A 9h20, autre communiqué, "les services d’appels et d’internet mobile dans la zone de Nouméa sont de nouveau opérationnels depuis 9 heurs".