Médecins libéraux : mobilisation historique et bilan positif au premier jour de grève

90% des médecins libéraux en grève jeudi 1er décembre et ils poursuivent leur mouvement encore le vendredi 2. La mobilisation lancée par le Syndicat des médecins libéraux est historique. Ils étaient 150 à pointer encore du doigt ce manque d’effectif qui porte atteinte à la santé des Calédoniens. Une délégation a été reçue par le gouvernement.

Une densité de médecins bien plus faible que dans l’Hexagone, et dont la moitié a plus de 55 ans, l’audit commandé par le SML avait bien été envoyé à Yannick Slamet. Mais deux mois plus tard, le membre du gouvernement en charge de la santé n’en avait toujours pas pris connaissance, à entendre en tout cas Joël Kamblock, l’un des ténors du mouvement, déclarer : "M. Slamet dit qu’il n’avait pu lire notre rapport que rapidement". Pour attirer de nouveaux médecins en Calédonie, il faut revoir la rémunération. Cela fait quinze ans que les honoraire des libéraux sont gelés. Sur ce point, Joël Kamblock, cardiologue et membre du Syndicat des médecins libéraux, a le sentiment d’avoir été entendu. Il déclare, porte-voix au poing :

Je pense pouvoir annoncer quand même une avancée de nos revendications puisque M. Slamet a accepté de manière claire le principe d’une revalorisation des actes des médecins libéraux, pour restaurer l’attractivité de la médecine libérale sur le territoire et semble également prêt à ouvrir des négociations véritablement sérieuses pour l’ouverture d’un secteur de dépassement d’honoraires. Dr Joël Kamblock, cardiologue, membre du SML

Le secteur 2 permet d’augmenter la rémunération des médecins sans impacter le budget de la santé, car la différence est payée par le patient et la mutuelle. Reste à convaincre les autres membres du gouvernement et le Congrès, car la revalorisation des honoraires doit s’intégrer dans le budget 2023 et dans l’Océam, l’Objectif calédonien d’évolution des dépenses d’assurance maladie. Le SML continuera ses discussions la semaine prochaine avec la Cafat. Il assure que "les gens ne sont pas abandonnés, que des systèmes d’urgence sont mis en place pour ces deux jours de grève et que des médecins prendront en charge leur santé dans les urgences".

Une mobilisation pour une Calédonie plus attractive • ©Julie Straboni / NC la 1ère

Quelques données de l’audit diligenté par le SML

La densité de généralistes libéraux est de 53,8 pour 100 000 habitants en Calédonie contre 78,9 dans l’Hexagone.

78,9 dans l’Hexagone. La densité de spécialistes libéraux est de 44,2 pour 100 000 habitants ici c ontre 74,8 dans l’Hexagone.

ontre 74,8 dans l’Hexagone. 52,8 % des généralistes libéraux et 67,3 % des spécialistes libéraux ont plus de 55 ans.

% des généralistes libéraux et 67,3 % des spécialistes libéraux ont plus de 55 ans. En Nouvelle-Calédonie, l e pouvoir d’achat d’un médecin libéral généraliste est inférieur de près de 35 % par rapport à celui d’un homologue métropolitain.

e pouvoir d’achat d’un médecin libéral généraliste est inférieur de près de 35 % par rapport à celui d’un homologue métropolitain. En Nouvelle-Calédonie, l e pouvoir d’achat d’un spécialiste est inférieur de 12 % par rapport à son homologue dans l’Hexagone.

Le mouvement se poursuit ce vendredi et pourrait toucher cette fois 50 % des cabinets libéraux.