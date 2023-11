Nouméa Féerie : le détail des spectacles gratuits en attendant Noël

La féerie de Noël est de retour. A compter du 1er décembre, la ville de Nouméa proposera de nombreuses animations, parmi lesquelles des spectacles d’artistes locaux et internationaux, des illuminations et un feu d’artifice.

Loreleï Aubry •

Un peu comme un calendrier de l’Avent, le décompte proposé par la ville de Nouméa pour attendre Noël se fera sous la forme de divers spectacles gratuits. Cette année encore, du cirque, du théâtre, de la danse ou encore des comédies musicales sont au programme. Ces animations seront présentées du 1er au 31 décembre au kiosque à musique, sur la place des Cocotiers. Un lieu où se déroulera également la Fête de la Lumière. Ainsi, chaque soir de ce mois riche en célébrations, le centre-ville brillera de mille feux pour le grand plaisir des enfants.

24 spectacles

Cette année, 24 spectacles gratuits, interprétés par des compagnies locales et des artistes venus de Catalogne, d'Australie et du Mexique seront présentés au kiosque à musique, en haut de la place des Cocotiers. Des représentations à l'issue desquelles il sera demandé aux spectateurs d'apporter une contribution "au chapeau".

Vendredi 1er décembre : à 18h , comédie musicale "Par tous les sens" (The exterior company)

Samedi 2 décembre : à 18h, comédie musicale "La reine des neiges contre-attaque" (Ensemble vocal Crescendo)

Dimanche 3 décembre : à 18h, comédie musicale "Ose!" (Compagnie Nivane Fouad)

Lundi 4 décembre : à 18h, théâtre d'improvisation "Une histoire presque vraie" (Compagnie Ouh La La!)

Mardi 5 décembre : à 18h30, spectacle familial "Mon prof est un troll" (Compagnie l'Eau Salée)

Mercredi 6 décembre : à 18h, théâtre, conte, chansons "Un docteur pour le père Noël" (Compagnie Mik Mak théâtre)

Jeudi 7 décembre : à 18h, spectacle multi disciplinaire "La fée pas ça, pas si bête que ça" (Compagnie show time)

Vendredi 8 décembre : à 18h30, danse classique et moderne, "Marco Polo et la route de la soie" (L'Avant-scène, centre de danse Sthan Kabar-Louet)

Samedi 9 décembre : à 18h30 et à 20h, danse, "Humanhood et songes d'une vie" (La divine dance Company)

Dimanche 10 décembre : à 18h, théâtre interactif, "Les lutins de la galaxie" (Compagnie Les Kidams)

Lundi 11 décembre : à 18h, cirque hula hoop "The human gyroscope" (Satya Bella d'Australie)

Mardi 12 décembre : à 18h, mât chinois, roue cyr "The Mexican" (Pancho Libre du Mexique)

Mercredi 13 décembre : à 18h, vélo artistique et roue cyr "L'Y - envie de voler" (Yldor Llach de Catalogne)

Jeudi 14 décembre : à 18h, vélo acrobatique "Sobres rodes" (Yldor Llach de Catalogne)

Vendredi 15 décembre : à 18h, cirque hula hoop, roue cyr "The human gyroscope" (Satya Bella d'Australie)

Samedi 16 décembre : à 18h, mât chinois et roue cyr "The Mexican" (Pancho Libre du Mexique)

Dimanche 17 décembre : à 18h, vélo artistique et roue cyr "L'Y-envie de voler" (Yldor Llach de Catalogne)

Lundi 18 décembre : à 18h, vélo acrobatique "Sobres rodes" (Yldor Llach de Catalogne)

Mardi 19 décembre: à 18h, cirque hula hoop, roue cyr "The human gyroscope" (Satya Bella d'Australie)

Mercredi 20 décembre : à 18h, mât chinois, roue cyr "The Mexican" (Pancho Libre du Mexique)

Jeudi 21 décembre : à 18h, vélo artistique et roue cyr "L'Y-envie de voler" (Yldor Llach de Catalogne)

Vendredi 22 décembre : à 18h, vélo acrobatique "Sobres Rodes" (Yldor Llach)

Samedi 23 décembre : à 18h, comédie musicale "Un Noël spectaculaire" (Compagnie Carine Richez Raguin)

Affluence sur la place des Cocotiers, à l'occasion des spectacles de Noël / 2022 • ©Ville de Nouméa

Des illuminations chaque soir

Depuis le 15 novembre, les rues de la capitale, les baies ainsi que la place des Cocotiers sont illuminées de guirlandes et de décorations multicolores. Toujours très apprécié des enfants, le sapin de la capitale trône place de la Marne, permettant à chacun de déposer sa lettre au père Noël dans la boîte prévue à cet effet. Dernière limite, le 23 décembre.

Bien avant cela, il possible d'admirer les illuminations du centre-ville. Le lancement de la Fête des Lumières aura lieu le 9 décembre à 19h30. Elle durera ensuite tous les soirs, entre 19h et 23h. Le musée de la ville ainsi que l'îlot Sainte-Marie porteront également leurs habits de lumière durant cette période.

Le sapin de Noël de la ville trône place de la Marne. • ©Niko Vincent / Ville de Nouméa

L'arrivée du père Noël

Il est attendu de pied ferme par des milliers de petits calédoniens. Le père Noël fera son arrivée sur la place des Cocotiers le 24 décembre vers 19h. Comme chaque année, il saluera les bambins puis se verra remettre, des mains de la maire Sonia Lagarde, les clés de la ville afin de débuter sa tournée.

L'arrivée du père Noël à Nouméa en 2022. • ©Ville de Nouméa

Le traditionnel feu d'artifice

Enfin c'est l'un des évènements les plus populaires, qui attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs massés autour de la baie de Sainte-Marie. Le traditionnel feu d'artifice du nouvel an sera tiré depuis l'îlot artificiel. Un spectacle lumière et pyrotechnique sonorisé à admirer le lundi 1er janvier à partir de 20h.