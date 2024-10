Nouméa : le collège de Rivière-Salée ne rouvrira pas à la rentrée 2025

Après le vote de la province Sud en septembre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'entériner la fermeture du collège de Rivière-Salée. À la rentrée prochaine, les élèves seront réaffectés dans d'autres établissement de Nouméa. Une nouvelle difficile pour les parents, qui se tournent vers l'association Solidarité RS.

Sur les 55 collèges que compte la Nouvelle-Calédonie, l'un d'entre eux ne rouvrira pas ses portes en février 2025. La fermeture du collège de Rivière-Salée a été votée, dans un premier temps, en septembre, par l'assemblée de la province Sud. Cette décision avait provoqué l'ire de parents d'élèves, qui s'étaient mobilisés devant le centre administratif de la province.

Cette fois, c'est le gouvernement qui a entériné la fermeture du collège au 31 décembre 2024. Un arrêté rendu obligatoire, estime Isabelle Champmoreau, vice-présidente, chargée de l'enseignement. "La province Sud est propriétaire des bâtiments et compte tenu des fortes dégradations qui ont eu lieu au mois de mai sur ce collège, il y avait à peu près 700 millions de dégâts constatés, la province a dû obligatoirement fermer ses locaux."

"La Nouvelle-Calédonie doit prendre une mesure de carte scolaire, c'est-à-dire acter que, finalement, le collège n'ouvrira pas à la rentrée 2025", explique la vice-présidente. L'État, dans un dernier temps, sera chargé de l'affectation des personnels y compris des professeurs, dans le cadre d'une mesure dite "de carte scolaire".

Reconstruire le collège

L'annonce du ministre des Outre-mer lors de sa récente visite, de prendre en charge la reconstruction des écoles à 100 % auprès des communes, donne de l'espoir aux habitants de Rivière-Salée quant au sort du collège.

"Si l'État amène une réponse sur le plan financier, (il faut) que les institutions locales puissent faire le nécessaire afin d'apporter des réponses positives et rationnelles", relève Francis Maluia, président de l'association Solidarité RS.

Une réflexion entre collectivités qu'Isabelle Champmoreau pense également souhaitable.

Je pense qu'il faut une réflexion plus large sur les quartiers qui ont été très affectés dans la ville de Nouméa, comme Kaméré et Rivière-Salée. Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement chargée de l'enseignement

"Que les collectivités réfléchissent ensemble comment rééquiper ces quartiers, que ce soit au niveau scolaire mais aussi au niveau culturel et sportif", poursuit l'élue.

Une "problématique d'effectifs"

Une fermeture justifiée par le coût de la remise en état du collège, mais pas uniquement. Le gouvernement évoque une baisse des effectifs "sur toute la Nouvelle-Calédonie, et particulièrement sur la province Sud".

Si "tous les élèves" ont pu bénéficier d'une réaffectation sur les collèges de Nouméa, notamment sur celui des Portes-de-Fer, selon Isabelle Champmoreau, la baisse d'effectif générale nécessite de "regarder d'une autre façon la carte scolaire".

De son côté, Solidarité RS constate au contraire un retour des habitants. C'est pourquoi pour Francis Maluia, "il faut faire le nécessaire pour conserver ce service public". "Aujourd'hui ça reste le plus grand quartier populaire de Nouméa. Ce n'est pas seulement sur un plan d'optimisation qu'il faut fermer le collège de Rivière-Salée", déplore le président de l'association.

"C'est un quartier qui connaît des difficultés. Il faut prendre en compte que des parents étaient déjà au chômage avant les exactions, que des familles reviennent vivre dans le quartier et s'ajoutent au bassin de population."

Repenser la carte scolaire

Au travers du plan S2R, la vice-présidente évoque des travaux à mener sur la carte scolaire. "Il faut absolument que les collectivités travaillent sur une réflexion globale sur la carte scolaire. Le quartier de Rivière-Salée, avec la province Sud et la mairie, feront partie de ces réflexions."

Pour le président de Solidarité RS, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction implique aussi de "sauvegarder ce qui existe déjà. Et de faire un diagnostic plus complet au niveau social, de savoir quelles seront les répercussions sur la population". L'association prévoit de lancer une nouvelle pétition contre la fermeture du collège de Rivière-Salée.