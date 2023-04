Nouméa : un homme ouvre le feu à deux reprises sur son voisin à Numbo

Un homme d’une soixantaine d’années est en garde à vue au commissariat central de Nouméa, soupçonné d’avoir tiré avec une arme à feu et blessé son voisin qui le menaçait avec un sabre. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.

Jean-Alexis Gallien-Lamarche •

Un conflit de voisinage qui se règle à coups de feu. Dans la soirée de samedi, peu après 21 heures, plusieurs détonations ont brisé la tranquillité du quartier de Numbo (Nouméa), faisant apparaître une certaine inquiétude parmi les riverains qui ont alerté aussitôt les policiers nationaux.

La nouvelle n’a pas été prise à la légère par les forces de l’ordre qui ont engagé plusieurs unités, dont la brigade anti-criminalité (Bac), pour intervenir et sécuriser le périmètre. Une fois sur place, les enquêteurs sont parvenus à interpeller un homme sans aucune difficulté et qui s’est lui-même présenté comme l’auteur de plusieurs coups de feu.

Dans le même temps, les fonctionnaires se sont également occupés d’une personne sérieusement blessée avant qu’elle ne soit prise en charge par les pompiers et évacuée du côté du Médipôle.

Une enquête a alors été ouverte par le parquet de Nouméa et des premières investigations des enquêteurs du service de police judiciaire, il ressort que le tireur présumé et la victime habitent sur une même parcelle d’un terrain et que leur relation a toujours été émaillée de disputes régulières.

La victime armée d’un sabre d’abbatis

Les déclarations en garde à vue du mis en cause, ainsi que le témoignage de plusieurs personnes dans le voisinage, ont permis d’établir que le jour des faits, la victime s’en serait prise aux affaires de son voisin, notamment en dégradant du mobilier extérieur. Ses motivations ? Elles ne sont pour l’heure pas connues.

Au retour à son domicile, le sexagénaire a donc constaté les dégâts avant qu’il n’aperçoive son voisin armé d’un sabre d’abbatis. Ivre mort, il proférait de nombreuses menaces de mort à son encontre et s’approchait de plus en plus de son logement.

Sous le coup de la peur ou de la colère – l’enquête devra le déterminer précisément -, l’homme serait alors rentré chez lui pour se saisir d’un fusil de chasse de calibre 12. Il insère des cartouches de défense gomm-cogne (en caoutchouc) dans la chambre. Des balles non-létales mais qui, à bout portant, peuvent blesser grièvement.

Muni de son fusil, le sexagénaire ressort de chez lui. A quelques mètres de son voisin menaçant, il appuie sur la détente. Un coup. Puis un deuxième. Les balles de gomm-cogne atteignent son voisin qui se retrouve blessé au dos et aux jambes. Quelques minutes plus tard, l’homme est interpellé, menotté et conduit au commissariat central.