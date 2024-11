Nouméa Women’s Forum 2024 : une quatrième édition pour relancer l’entrepreneuriat féminin

Dans un contexte de reconstruction, le Nouméa Women's Forum revient pour sa quatrième édition les 26, 28 et 29 novembre prochains. L'événement met en avant l'entrepreneuriat féminin et l'économie sociale et solidaire, en rassemblant les femmes et les hommes autour de projets collectifs.

Le Nouméa Women’s Forum (NWF) revient cette année pour une 4ème édition qui se veut différente, dans un contexte marqué par les défis de reconstruction économique. Prévu les 26 et 29 novembre prochains, au centre administratif de Moselle, et le 28 novembre à la F.O.L, la Fédération des Œuvres Laïques, cet événement piloté par la province Sud s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat féminin et l’économie sociale et solidaire (ESS), deux piliers importants dans la relance du territoire après les événements du 13 mai dernier.

Un espace de résilience et de positivité

Naïa Wateou explique que ce forum a été lancé en 2021 pour proposer une vision différente des femmes en Nouvelle-Calédonie.

L’objectif du Nouméa Women’s Forum, c’est de pouvoir parler autrement des femmes que par le biais des violences intrafamiliales. Naïa Wateou, élue de la province Sud et initiatrice du NWF

"Il s’agit aussi de montrer celles qui réussissent, qui ont envie d’entreprendre, et de les faire connaître comme modèles accessibles pour nos jeunes filles", précise Naïa Wateou. Ce forum cherche donc à offrir une plateforme positive pour les femmes, "loin des clichés et des visions uniquement victimisantes", martèle l'élue provinciale.

Encourager l’entrepreneuriat au féminin et l’ESS

Cette 4ème édition prend une tournure particulière en intégrant l’économie sociale et solidaire (ESS), un axe stratégique pour la province Sud. Selon Naïa Wateou, "l’idée est d’encourager un mode d’entreprendre autrement".

Il ne s’agit pas uniquement de favoriser l’entrepreneuriat économique, mais d’encourager les femmes à entreprendre largement, que ce soit dans le domaine associatif ou dans d’autres secteurs d’impact social. Naïa Wateou, élue de la province Sud et initiatrice du NWF

Le forum vise à rassembler des femmes et des hommes pour construire des projets collectifs et solidaires, répondant aux besoins du territoire tout en portant des valeurs de partage et d’entraide.

Un programme tourné vers l’action et la collaboration

Pendant ces trois jours d’événements, le forum proposera des tables rondes, des témoignages et des ateliers pratiques pour aider les participantes à développer leurs compétences et à tisser des liens. "Nous avons depuis trois ans travaillé à créer un réseau de femmes, mais qui accueille aussi les hommes, car l’objectif est de travailler ensemble sur des actions concrètes", souligne Naïa Wateou. Cette approche inclusive reflète une volonté de collaboration pour un impact collectif durable.

Les femmes sont des moteurs dans cette action et qu’il est important de pouvoir les mettre en avant. Naïa Wateou, élue de la province Sud et initiatrice du NWF

Dans un contexte de sobriété imposée par les circonstances économiques, le forum veut démontrer que le potentiel des femmes, en matière d’entrepreneuriat social et solidaire, est une ressource essentielle pour la Nouvelle-Calédonie.

Les rencontres auront lieu dans différents lieux de la province Sud : le 26 et 29 novembre au Centre Administratif de Moselle, et le 28 novembre à la F.O.L, colline du Sémaphore. Le programme complet est disponible en ligne, et les inscriptions aux ateliers sont déjà ouvertes. Le programme complet du Nouméa Women’s Forum 2024 est disponible sur le site de la province Sud, et les inscriptions sont ouvertes.