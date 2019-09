La Nouméenne court dimanche contre le cancer

Pas de t-shirt le jour J

La traditionnelle Nouméenne se court dimanche, à partir de 8h30, sur quatre kilomètres en baie de Sainte-Marie : départ au feu, direction le rond-point de N'Gea, puis demi-tour pour revenir au point de départ. Et comme chaque année, il y aura foule. Vendredi en milieu d’après-midi, les organisateurs de cette course contre le cancer décomptaient au moins 2 600 participantes.D’autres devraient s’y ajouter puisque pour les non chronométrées, il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’à minuit, sur le site inlive.nc (c'est clos pour les autres). Il faudra ensuite récupérer son t-shirt samedi, entre 8 heures et 13 heures, au Decathlon de Dumbéa. A ce moment, les ultimes inscriptions pourront également se prendre directement au magasin. Attention, les t-shirts ne pourront pas être remis le jour J.La Nouméenne, rappelons-le, n'est ouverte qu'aux femmes. Le rendez-vous existe depuis quatorze ans, il a été initié par Marie-Jo Berthet pour l'ASPTT. Au fil des ans, l'initiative a pris tant d'ampleur qu'une section dédiée a été créée au sein du club. Pour participer, il faut être née avant le 1er janvier 2006.Des trophées reviendront aux trois premières licenciées, aux trois premières non licenciées, à la plus jeune et à la plus âgée. Est-ce que ce sera cette dame de 84 ans croisée mercredi, alors qu'elle venait récupérer son dossard? L’association ou l’entreprise la mieux représentée sera également récompensée.Un bel événement caritatif. D'ailleurs, à quoi serviront les fonds récoltés? Réponse avec Jean-Maurice Sotirio, président du comité calédonien de la Ligue contre le cancer.A noter qu'un stand de détection du cancer du sein sera présent sur site. Et que la route entre les deux rond-points de Sainte-Marie sera fermée à la circulation dimanche, de 8 heures à 11h30.