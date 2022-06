Replay. Poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur : l’inauguration de la statue sur Nouvelle-Calédonie la 1ère

La statue immortalisant la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur il y a 34 ans était inaugurée ce dimanche 26 juin. Nouvelle-Calédonie la 1ère vous fait vivre l’évènement.

Charlotte Mannevy et les rédactions de NC La 1ère (avec Ambre Lefeivre) •

Une statue pour la paix : l'émission spéciale consacrée à l'inauguration de la statue et de la place de la paix

[12h20] La cérémonie est terminée, mais les festivités vont continuer. Tim Sameke propose depuis plusieurs années un festival de musique chaque 26 juin pour rendre hommage à la poignée de mains. "+687" commence dans 10 minutes avec la performance du groupe Bethela. Tim Sameke nous dit tout sur la programmation de cet après-midi :

©nouvellecaledonie

[11h20] Les officiels invités à rejoindre les danseurs !

Les officiels sont invités à rejoindre les danseurs de Tiendanite

[11h10] Une troupe est venue spécialement de Tiendanite, d'où est originaire Jean-Marie Tjibaou. Elle présente une danse qui parle de la plantation de l'igname.

La confection du champ d’ignames par les danseurs de Tiendanite lors de l'inauguration de la place de la paix

[11h06] Place à présent aux danses et aux chants

Après les discours, place aux chants et aux danses sur la place de la paix

Ouare Ouendjick, la chorale de Hienghène, le dimanche 26 juin, à la place de la paix. • ©Françoise Tromeur / NC La 1ère

[11h02] Patrice Faure, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :

Patrice Faure délivre un message d'Elisabeth Borne, première ministre

Désormais un nouveau chapitre de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie s’ouvre pour construire avec humilité et solidarité un projet commun garant du vivre ensemble et surtout du faire ensemble Patrice Faure, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

[10h57] La statue en bronze mesure deux mètres de haut. Pour la réaliser, le sculpteur Fred Fichet s'est inspiré de plusieurs photos. Nous avions suivi la réalisation de la sculpture.

[10h46] Devant la statue, deux stèles rappellent l'action de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur en faveur de la paix.

Place de la Paix à Nouméa. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère

[10h44] Sonia Lagarde, maire de Nouméa, prend la parole à son tour

"L’idée de rebaptiser cette place et d’ériger cette statue de deux hommes de paix se serrant la main fait aussi partie de l’histoire. Une histoire récente qui nous amène à regarder l’avenir" Sonia Lagarde

L’idée de rebaptiser cette place et d’ériger cette statue de deux hommes de paix se serrant la main fait aussi partie de l’histoire. Une histoire récente qui nous amène à regarder l’avenir. Sonia Lagarde, maire de Nouméa

[10h39] Sonia Backès prend à son tour la parole.

Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont offert aux Calédoniens le plus précieux des présents : la paix. C’est l’évènement le plus puissant de notre histoire contemporaine. Sonia Backès, présidente de la province Sud

« Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont offert aux Calédoniens le plus précieux des présents : la paix. C’est l’évènement le plus puissant de notre histoire contemporaine » - Sonia Backès

[10h32] Après des remerciements émouvants, Isabelle Lafleur évoque "l'âme" de la statue.

Cette statue a une âme, on peut voir l'échange et la confiance que ces deux hommes ont eu l’un envers l’autre. Sans cette confiance, la poignée de main n’aurait pas pu se faire. Isabelle Lafleur

[10h30] De très nombreux Calédoniens sont venus assister à la cérémonie.

Le public est venu nombreux assisté à la cérémonie d'inauguration de la place de la Paix. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère

[10h20] Isabelle Lafleur, fille de Jacques Lafleur, prononce son discours.

Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Isabelle Lafleur, fille de Jacques Lafleur

"Cette statue a une âme, on peut voir l'échange et la confiance que ces deux hommes ont eu l’un envers l’autre. Sans cette confiance, la poignée de main n’aurait pas pu se faire"- Isabelle Lafleur

[10h15] Marie-Claude Tjibaou, veuve de Jean-Marie Tjibaou, est la première à s'exprimer après le dévoilement de la statue.

La société civile a exprimé à l'unanimité sa volonté de vivre dans l'unité. Marie-Claude Tjibaou

La société civile a exprimé à l'unanimité sa volonté de vivre dans l'unité

[10h05] La statue vient d'être dévoilée !

La statue de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur dévoilée le dimanche 26 juin • ©Lizzie Carbonie / NC La 1ère

[9h55] Performance des enfants de Nouméa et de La Conception, réunis au sein des "tambours pour la paix".

Lecture de poèmes et tambours de la paix par les élèves de l'école Saint Joseph de Cluny- Conception

[9h50] Les prises de parole se poursuivent à la place des Cocotiers.

Les deux vieux se sont inscrits dans le pari de l'intelligence. Il faut qu'on le partage avec nos enfants et les générations futures. John Roch Tindao, président de l'aire Drubea-Kapumë

[9h45] Conséquence du changement de nom de la place, de nouveaux panneaux ont fait leur apparition.

La nouvelle place de la paix à Nouméa. • ©NC la Première

[9h40] Les accords de Nouméa-Oudinot, signés il y a exactement 34 ans, ont permis de mettre fin à 4 ans de quasi guerre civile. Retour sur la période des événements et le chemin entrepris pour arriver à la paix avec ce reportage d'Erik Dufour.

Récit de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou

[9h30] Le square Olry a été rebaptisé "place de la paix" en français et "Koo Wè Joka", en langue nââ numèè littéralement, "le lieu où ils ont fait la paix".

[9h15] La cérémonie coutumière a commencé. Sont entre autres présents, la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, bien sûr, le président du congrès Roch Wamytan, Marie-Claude Tjibaou, Isabelle Lafleur.

Coutume d'inauguration de la place de la Paix à Nouméa. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

[9h10] A quoi s'attendre ce matin? Après une coutume, qui débutera dans quelques instants, avant une performance des "tambours de la paix", à laquelle participent des enfants de Nouméa et de Saint-Louis. A 9h45, le voile sera levé sur la statue en bronze de 2 mètres de haut, réalisée par l’artiste Fred Fichet. Un dévoilement qui sera suivi des prises de parole de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, de Marie-Claude Tjibaou, d’Isabelle Lafleur ou encore du haut-commissaire Patrice Faure. S’en suivront une plantation d’arbre, des danses traditionnelles proposées par une troupe de Tiendanite.

[8h59] La cérémonie d'inauguration de la statue de la poignée de mains va débuter dans quelques instants. Les rédactions de NC la 1ère se mobilisent pour vous faire vivre cet événement en direct. Alexandre Rosada nous rappelle pourquoi cet événement est important pour les Calédoniens.