Saison culturelle 2023 au château Hagen : il était une fois un spectacle mensuel dans un cadre enchanteur

La saison 2023 commence ce samedi, au château Hagen, structure patrimoniale et culturelle gérée par la province Sud à Nouméa. Une fois par mois, un rendez-vous intitulé “Il était une fois au château” sera proposé, qui se traduira par un événement (concert, théâtre, spectacle de danse…) et un atelier artistique. Calendrier complet.

Françoise Tromeur avec David Sigal et Cédric Michaut •

On a connu le “Week-end au château”, “Les samedis du château”… Cette année 2023, le rendez-vous mensuel proposé par la province Sud est intitulé “Il était une fois au château Hagen”. Chaque dernier samedi du mois à partir du 25 mars, le grand public est appeler à fréquenter le parc et le bâtiment nichés à la Vallée-des-Colons. A ce petit bijou du patrimoine calédonien (lire son histoire ici), il trouvera en tout dix spectacles, trois expositions, neuf ateliers artistiques et les visites botaniques. Le tout en accès gratuit, programme en ligne là.

“Un succès s’est inscrit sur le château”, estime Christophe Bouton, son directeur. “C’est assez innovant, assez intéressant, plaisant, de venir voir une exposition gratuitement dans les murs historiques du château Hagen, de venir assister à un spectacle en extérieur de manière libre et gratuite… On joue sur le syncrétisme entre la valeur patrimoniale, historique, du lieu et sa valeur contemporaine. Beaucoup d’artistes postulent tous les ans sur l’appel à projets pour rejoindre notre programmation.”

Une interview recueillie par David Sigal et Cédric Michaut :

Au calendrier

Samedi 25 mars, à 18 heures, concert "Symphonique" par l’orchestre Océan ( Orchestre calédonien éclectique amateur de Nouméa ). La trentaine de musiciens dirigés par le pianiste Vincent Adragna interpréteront des partitions classiques, des musiques de film, mais aussi de variété.





Samedi 29 avril, à 18 heures, pièce Le Marin à l’ancre . Le livre a été publié en 2001 par Bernard Giraudeau, l’acteur, réalisateur et écrivain qui avait commencé sa vie professionnelle dans la Marine nationale. Elle relate la correspondance entre Rolland, en fauteuil roulant, et Bernard, qui a été marin et court le monde. Une œuvre ici adaptée et interprétée par Alain Mardel, de la Fokesasorte compagnie.





Expositions