Semaine de l'écomobilité : c'est le moment de lâcher sa voiture

La semaine du 16 au 22 septembre s'annonce pleine de défis. Dans les entreprises, sur la voie publique, en famille, devant les écrans : des challenges sont organisés pour inciter les Calédoniens à tester le vélo, la marche, la trottinette, le covoiturage ou encore les transports en commun. Voici les principaux.

Le thème de la semaine de l’écomobilité, coordonnée par l’Ademe (agence de la transition écologique) : "Restez en forme. Bougez durable". L’idée ? Inciter les Calédoniens à tester le vélo, la marche ou la trottinette pour les petits trajets du quotidien. Et les transports en commun ou le covoiturage pour les déplacements plus longs. Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le transport est responsable à 15%. Et agir pour sa santé. Doublement. En pratiquant une activité physique et en améliorant l’air respiré.

Des entreprises et des administrations des trois provinces participent à partir de ce lundi 18 septembre. À travers la mise à disposition de vélos, d’aides à l’achat de pass Tanéo, d'une application de covoiturage encore en test, la mise en place de cyclo bus, de pédibus ou encore de challenges. Aller au restaurant à vélo par exemple. Des ateliers seront également organisés au travail et dans des établissements scolaires. Pour se remettre en selle ou mieux connaître les enjeux environnementaux de nos déplacements.

Parmi les dizaines de rendez-vous programmés, en voici trois.

Prêts à multiplier les pas ?

Ce lundi 18 septembre, démarre la seconde édition du Cipac challenge. Les salariés des entreprises et administrations inscrites devront effectuer le plus de pas possible d'ici le 1er octobre et réussir plusieurs défis pour se retrouver sous les projecteurs. Le samedi 24 septembre, par exemple, ils formeront un peloton pour aller du centre-ville de Nouméa à Nouville avec Droit au vélo.

Un film à regarder en pédalant, un autre en s'asseyant

Pédaler pour alimenter un projecteur et regarder un film. C’est ce qui est proposé ce mercredi 20 septembre, à la Maison de la biodiversité, au parc urbain de Sainte-Marie, à Nouméa. Le jeudi 21 septembre, il n’y aura en revanche qu’à s’installer dans les fauteuils de l’auditorium de la province Sud, à partir de 17 heures, pour participer à un ciné-débat sur la voiture électrique.

Un défi "famille à mobilité active"

Sur le modèle du défi “famille zéro déchet”, l’Ademe et l’Agence calédonienne de l’énergie lancent la première édition de "famille à mobilité active". Déjà adepte de vélo ou de marche ou non ; sportif ou pas ; étudiants, actifs ou retraités... Des volontaires se sont engagés à laisser les clefs de leur voiture à la maison pendant une semaine. Et à prendre leurs jambes pour pédaler ou marcher. Ils seront suivis par une équipe de tournage, qui réalisera un documentaire sur les difficultés et les bénéfices des déplacements sans voiture.