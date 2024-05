EN IMAGES. Une nuit marquée par des violences et des exactions en Nouvelle-Calédonie

Partager :

Affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre, incendies, routes bloquées… Après une journée rythmée par les mobilisations contre le dégel du corps électoral, la Nouvelle-Calédonie vit une nuit longue et mouvementée, à Nouméa et dans son agglomération.

Des flammes, des bruits de grenades lacrymogènes et de flashball, des mouvements de foule, des portions de route bloquées… Les images d'exactions et de heurts font le tour du pays, cette nuit, en Nouvelle-Calédonie. Voitures neuves brûlées A Magenta, près de l'aérodrome, les véhicules présentés en extérieur par des concessions automobiles ont été incendiés. Des voitures des concessions SIA (Audi et Porsche) et Sodauto (Renault / Dacia) sont en feu au soir du 13 mai, journée de mobilisation contre le dégèl du corps électoral • ©Droits réservés. Nouvelle-Calédonie La 1ère A Montravel, selon nos informations, un véhicule aurait été enflammé dans l'enceinte de la société Le Froid - qui fabrique et embouteille des boissons. Cela aurait provoqué une explosion. Affrontements Du côté de la Vallée-du-Tir et du rond-point dit de Magéco, vers 22 heures, les forces de l’ordre repoussaient des manifestants et essuyaient de leur côté des jets de projectiles en tous genres. Intervention des forces de l'ordre à Nouméa, à la Vallée-du-Tir, le soir du 13 mai 2024. • ©Olivier Gelin / NC la 1ère Heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants à Nouméa, du côté de la Vallée-du-Tir, au soir du 13 mai 2024. • ©Olivier Gelin / NC la 1ère Feu de commerce Un commerce de climatisation proche de la grande rade a notamment brûlé. Commerce en feu au soir du 13 mai 2024, à une entrée de Nouméa, près de la grande rade, à hauteur de la Vallée-du-Tir. • ©Olivier Gelin / NC la 1ère A l'une des entrées de Nouméa, près de la Vallée-du-Tir, les pompiers éteignent un commerce en feu, le soir du 13 mai 2024. • ©Olivier Gelin / NC la 1ère Feu de commerce entre Doniambo et la grande rade, le soir du 13 mai 2024, à Nouméa. • ©Olivier Gelin / NC la 1ère Plus tôt dans la soirée, des affrontements similaires ont eu lieu sur les baies, vers le rond-point dit de l’Eau vive, non loin de la promenade Pierre-Vernier. Feux et barrages ont entaché le début de soirée du 13 mai 2024 au rond-point de l'Eau Vive à Nouméa • ©Droits réservés. Nouvelle-Calédonie La 1ère Des départs de feu et des barrages ont pu être constatés au niveau du rond-point de l'Eau Vive à Nouméa dans la soirée du 13 mai 2024 • ©Droits réservés. Nouvelle-Calédonie La 1ère Ou encore à hauteur du grand rond-point de Magenta. De façon générale, de très nombreux départs de feu ont été signalés à travers l'agglo. Entraves à la circulation Avec toujours des difficultés à circuler en de multiples endroits. En milieu de nuit, vers 23h30, NC la 1ère a constaté que la voie express était occupée par des manifestants, et donc impraticable, à hauteur du quartier Apogoti de Dumbéa-sur-Mer, dans le sens Sud-Nord. Et qu'à hauteur de l'échangeur routier de la piscine de Koutio, des jeunes jetaient des projectiles sur la voie. >> Retrouvez le direct numérique qui a été consacré à cette journée. Appel à "ne pas se faire justice" Un contexte violent et anxiogène, qui fait réagir. Sonia Backès, présidente de l’assemblée provinciale Sud et cheffe de file des Loyalistes, "demande aux Calédoniens de rester chez eux, de prendre des nouvelles de leurs proches, de prévenir la police en cas de danger, et de ne pas se faire justice eux mêmes." Et d'ajouter : "Cette nuit, le dégel du corps électoral sera examiné à l’Assemblée nationale. Et ensuite viendra le temps de la justice: les commanditaires de ces actions devront répondre de leurs actes." Ceux qui travaillent Entre barrages, exactions et donc absence de transport, c'est aussi une nuit de galère pour Luc, Ingrid et Mireille, travailleurs de la restauration rencontrés à la station-service du Calvaire, près du tribunal de Nouméa. Employés à l'Anse-Vata, ils devaient rentrer chez eux à pied, jusqu'aux Halles de Magenta, avant d'être hébergés au centre-ville. Galère de travailleurs qui traversent à pied Nouméa • ©Sylvie Hmeun / NC la 1ère Plus de précisions à venir Ce lundi correspond à l'examen de la réforme constitutionnelle sur l'ouverture du corps électoral. Et à une intense mobilisation des opposants au texte.

