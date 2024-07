VIDÉO. Crise en Nouvelle-Calédonie : dix semaines de solidarité alimentaire sur la presqu'île de Ducos, à Nouméa

En différents points de Nouvelle-Calédonie, des collectifs se sont créés pour organiser l’aide apportées aux habitants qui en ont besoin. À Nouméa, les bénévoles de "Solidarité presqu’île de Ducos" s’affairent depuis la mi-mai à collecter des denrées alimentaires pour les distribuer aux personnes les plus fragiles face à la crise actuelle.

Appeler aux dons alimentaires, les collecter, les trier, les préparer, aller les livrer… Dans le collectif Solidarité presqu’île de Ducos, on s’efforce d’appliquer un principe positif : "être acteur et non pas spectateur de ce qu’il se passe". Depuis fin mai, les bénévoles de ce collectif viennent en aide aux populations de quartiers populaires tels que Kaméré et Logicoop. Des particuliers, des entreprises et des institutions soutiennent cet effort. Rencontre avec de jeunes Nouméens très impliqués qui sillonnent Ducos depuis le 15 mai.

La majorité de la population de la presqu’île se déplace en bus. Les bus reprennent normalement en septembre. Ils n’ont plus accès à internet, à la cyber-base, comme les bâtiments ont brûlé.… On voulait apporter notre aide par rapport à ça. Christian Saihuliwa, bénévole

Le collectif Solidarité presqu'île de Ducos à l'œuvre, le 17 juillet 2024. • ©Christian Favennec / NC la 1ère

"On n’a plus de magasin à proximité"

Cette habitante de Kaméré apprécie. "Pour tout ce qui est riz, pâtes, tout ça, il faut vraiment faire des kilomètres maintenant", confirme Tecla Arawa. "On n’a plus de magasin à proximité. Si tu as de la famille en Brousse, tu as des maniocs, ignames et tout ça mais si tu restes ici, c’est cher." Depuis le début de la crise, il y a dix semaines, plus de 600 familles ont bénéficié de l’aide alimentaire organisée par Solidarité presqu’île de Ducos.



Ci-dessus le reportage de Sheïma Riahi et Christian Favennec