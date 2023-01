VIDÉO. Des Nouméens prennent de bonnes résolutions... ou pas

Arrêter de fumer fait peut-être partie des décisions prises par des Calédoniens pour l'année 2023. Quelles sont les résolutions pour cette nouvelle année? Quelques réponses glanées dans la capitale.

Natacha Lassauce-Cognard et Claude Lindor (Sophie Boltz) •

En ce 1er janvier 2023, certains habitants de Nouméa ont décidé de se rendre à la plage de Magenta. C’est le cas d'une famille originaire de Lifou. "Parfois, je pense à arrêter de fumer. Je n’y arrive pas, confie Evelyne Ausu. Ou à arrêter de boire. Je n’y arrive pas. Dans mon entourage, il y en a beaucoup qui prennent des résolutions et qui réussissent. Ce sont des exemples à prendre mais franchement, je n’y arrive pas."

Un peu loin, les habitués promènent leurs animaux de compagnie. Clélie Demont a quelques difficultés avec sa chienne. "Je n’ai pas de résolution, je vis au jour le jour. Par contre, j’aimerais bien qu’elle prenne la résolution de me suivre plus souvent", lance-t-elle en faisant allusion à son animal de compagnie.

"On verra au jour le jour"

Pas de difficultés pour cet autre propriétaire de chiens, mais pour lui, les résolutions du nouvel an sont devenues un peu obsolètes. Sa résolution? "Peut-être faire du sport, mais ça ne sert à rien, lâche Fitzerald Foord. On ne s’y tient pas. Je trouve que ça aboutit à rien. On verra au jour le jour comment ça va se passer."

Pour Tugi Taofifenua, les résolutions sont précises. "Plus d’économies et plus se retrouver en famille", lâche-t-il. Les résolutions pour certains ne manquent pas. Il leur reste 364 jours pour les réaliser.