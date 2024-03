VIDÉO. Dictée du Pacifique : Roland Rossero donne du fil à retordre aux participants

Ce samedi après-midi, une soixantaine de Calédoniens ont tenté le sans-faute à la fameuse dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain. Ambiance.

Il vient de Wallis-et-Futuna, il est étudiant à l’institut de formation des enseignants de Nouvelle-Calédonie et ce samedi, il participe pour la première fois de sa vie à la dictée du Pacifique, à l’hôtel de ville de Nouméa. “En tant que futur enseignant, on doit maîtriser la langue française et son orthographe. C’est pour ça que je suis ici. Pour le plaisir aussi”, témoigne Jacques Sione. Avec lui, deux camarades de promotion. Et une petite soixantaine d’autres personnes.

Un peu "tarabiscoté" le texte, non ?

Annelise Dumas, par exemple. Elle est une habituée de la dictée organisée chaque année par l’Alliance Champlain. "Je suis là pour faire le point sur mes capacités intellectuelles, vérifier si j’ai gardé mes réflexes grammaticaux.” L’objectif est aussi de faire découvrir un auteur ou une autrice calédonien(ne), explique Daniel Miroux, président de l’Alliance Champlain.

Le texte de la dictée du Pacifique 2024 était extrait d'un recueil de nouvelles de Roland Rossero. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Après Déwé Gorodey en 2023, c’est Roland Rossero qui était à l’honneur. Le texte choisi était extrait de l'un de ses recueils de nouvelles.

Une faute d'accent pour le vainqueur

Bilan ? Cinq fautes pour Annelise qui a trouvé le texte “tarabiscoté”, “compliqué”. Jacques Sione, lui, s’en tire avec quatre fautes. Et une immense fierté. “Je viens de passer un cap. J’ai atteint le summum d’une orthographe, l’orthographe française, dont j’ai retrouvé toute la complexité”, lance-t-il, tout sourire. Le vainqueur, enseignant à la retraite, lui, n’a fait qu’une demi-erreur, d’accent.

Il était au micro de Julie Straboni :

La semaine de la langue française et de la francophonie est maintenant lancée. Plusieurs évènements sont organisés à travers toute la Calédonie.