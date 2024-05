VIDEO. Emeutes en Nouvelle-Calédonie : à Nouméa, une opération de déblaiement d'envergure a permis de dégager la route de Nouville

À Nouville, une opération de déblaiement s'est déroulée pendant la journée du 24 mai. La police et la gendarmerie sont intervenues, appuyées par un hélicoptère. D'autres voies d'accès, à Nouméa et dans l'agglomération, ont aussi été dégagées, ce vendredi, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Calédonie.

Désormais l'accès à Nouville est dégagé. Une opération de déblaiement d'envergure s'est déroulée sur la presqu'île, ce vendredi, avec des blindés et des forces de l'ordre présents en nombre. Sur la route qui mène à la clinique Kuindo-Magnin, les barrages filtrants se suivaient sur 500 mètres. "Pour aller vite, on fait des déblaiements de jour et de nuit", commente un chef d'entreprise présent pour l'opération.

Une clinique prise en étau

De l'autre côté des barrages, la clinique est prise en étau. Soignants et patients assistent abasourdis à l'avancée des forces de l'ordre et à la dispersion des barricadiers. "On a des inquiétudes au niveau des patients qui sont déjà fatigués, pour les soignants aussi et les ambulanciers", commente une infirmière.

Au Mont-Dore

Une autre opération de déblaiement a également eu lieu à Saint-Michel, au Mont-Dore.

Un reportage d'Aiata Tarahu et David Sigal