VIDEO. L'agence principale de l'OPT, à Nouméa, a de nouveau ouvert ses portes

Les agences de l'OPT rouvrent progressivement. Ce matin c'est l'agence centrale de Nouméa qui a ouvert ses portes, les usagers ont pu y effectuer des opérations limitées. Dans le Nord, plusieurs agences sont également ouvertes.

Ils étaient nombreux ce mardi matin devant l'agence centrale de l'OPT à Nouméa. Elle a ouvert ses portes, pour la première fois depuis le début des émeutes, à 9 heures.

"Le personnel disponible est volontaire. Au sein du réseau d'agence on est 300 personnes habituellement, là on a plus de 100 personnes mobilisées volontaires qui ont les mêmes problématiques que les Calédoniens, de ravitaillement, d'essence", explique Isabelle Wernert, directrice de la distribution à l'OPT.

Opérations limitées

Cependant les opérations restent limitées. Les retraits d'espèces au guichet représentent trois opérations sur quatre et il n'est possible que de retirer, 40 000 francs maximum. La distribution du courrier n'est toujours pas effective, ni les encaissements de chèques.