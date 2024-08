VIDEO. Le Rex menacé de fermeture malgré une fréquentation en hausse

Depuis quinze ans, le Rex accueille et forme des jeunes à la danse, au théâtre, à l'audiovisuel... Avec la crise, cette pépinière de talents, financés par les collectivités est menacée. Pourtant, en août, une fréquentation en hausse de 12 % a été enregistrée.

Le Rex est un espace unique de pépinière de talents, depuis plus de 15 ans. Moyennant une adhésion de 1000 francs par an, 300 jeunes fréquentent régulièrement ce lieu pour se former à l’audiovisuel, aux jeux vidéo, en passant par la musique, le théâtre et la danse.

Mais la structure menace de fermer à cause de la crise. “On n'a pas de convention signée, l’argent n’a pas été versé, donc on espère, on croise les doigts, on continue nos actions ... On a une visibilité jusqu’à la fin de l’année grâce à notre trésorerie", explique Nadège Lagneau, directrice du Rex.

"C'est un peu ma deuxième maison"

Après un mois de fermeture dû aux évènements, élèves et professeurs étaient heureux de reprendre leur activité. “C’est là où j’ai découvert ma passion, c’est là où je m’entraîne, je fais mes cours et retrouve mes potes”, lance Noam Gowet, un adhérent. “C’est un peu ma deuxième maison”, ajoute un autre.

Au sein de ce lieu culturel, Guillaume s’est épanoui malgré son handicap, Noam y a découvert sa passion : l’art numérique. “ Je me suis cultivée, j’ai appris beaucoup de choses, j’ai connu la tablette graphique et tout ce qui est à disposition du Rex, ça serait dommage qu'il ferme ", commente Guillaume Deplanque, adhérent et stagiaire.

+ 12% de fréquentation

Malgré les horaires aménagés, les difficultés de déplacement et le couvre-feu, la fréquentation du Rex est en hausse : + 12 % en août par rapport à l’an dernier.

Il était prévu que le Rex s’installe dans le futur pôle jeunesse fin 2025 mais, dans une interview accordée à nos confrères de DNC, la mairie de Nouméa a confirmé l’abandon du projet.