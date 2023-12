VIDÉO. Plus de 1 500 personnes venues célébrer un nouveau prêtre

Plus de 1 500 personnes ont assisté à l’ordination de Khen Boarat comme prêtre, ce vendredi matin, à la cathédrale Saint-Joseph, à Nouméa. Une cérémonie à revoir en images et en vidéo.

Brigitte Whaap et David Sigal (édité par Cécile Rubichon) •

Ordonné diacre en juin, Khen Boarat, 42 ans, est devenu prêtre devant plus de 1 500 personnes ce vendredi matin. Il n’y avait pas eu de telle cérémonie depuis sept ans.

Khen Boarat a été ordonné prêtre devant plus de 1 500 personnes. • ©Brigitte Whaap / Nc la 1ere

Il a reçu son sacrement des mains de Monseigneur Calvet, heureux de voir que “quelques jeunes se mettent en route” alors que la Nouvelle-Calédonie, comme bien d’autres territoires, est touchée par la crise des vocations.

C’est dans la petite chapelle du quartier de Tindu qu’il a trouvé la foi

Dans la foule venue assister à l’évènement, beaucoup de gens de la province Nord, d’où est originaire Khen Boarat. Il a grandi à Nouméa, dans le quartier de Tindu, mais c’est “leur fils. Ils sont là pour l’encourager”, explique sa sœur.

Khen Boarat est resté allongé une partie de la cérémonie. • ©Brigitte Whaap / Nc la 1ere

Il a passé une partie de la cérémonie allongé sur une natte, symbole de son abandon à Dieu. Sous les yeux de sa famille. “J’ai comme l’impression de perdre mon fils. Il ne va plus être avec moi, il ne sera plus à la maison. Il va me manquer”, livre sa maman, émue mais respectueuse de son choix.