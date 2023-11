VIDÉO. Une table de l’amitié pour la bonne cause à Nouméa

700 personnes étaient réunies ce samedi 4 novembre 2023, à l’hippodrome Henry-Milliard de Nouméa. Pour la 29e édition de la table de l’amitié, un concept qui allie solidarité et convivialité. Les recettes du repas seront reversées au Téléthon.

Karine Arroyo et Cédric Michaut (Édité par Alix Madec) •

Une table de l’amitié unique au monde. Elle a pris place ce samedi 4 novembre 2023, au coeur de l’hippodrome Henry-Milliard de Nouméa. Une 29e édition qui a réuni près de 700 personnes. Objectif : partager un repas, organisé par le Lions club déliciosa. Un repas dont les recettes seront reversées au Téléthon.

“Ici, on partage ce que l’on a”, révèle l'un des participants.

Faire avancer la recherche

Un élan de solidarité précieux, qui fait avancer la recherche. Notamment les thérapies géniques. “On identifie d’abord le gène malade. On a de plus en plus de maladies pour lesquelles le gène est identifié. Après, on prend un gène sain, et on le fait rentrer dans les cellules de la personne qui est malade, de façon à ce qu’elles refonctionnent normalement”, explique le Dr Cathy Sebat, médecin.

Une soirée ponctuée de danses et de nombreuses animations. Une parenthèse enchantée qui a une fois de plus prouvé que cette table de l’amitié, fait partie de l’ADN du Téléthon. Une mission largement accomplie.