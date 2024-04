VIDÉO. Zoom sur la formation des futurs matelots calédoniens

Les Calédoniens continuent d'étoffer les rangs de la marine nationale. Lors de la dernière session de recrutement, neuf jeunes ont signé leur acte initial d'engagement. Durant six semaines, ils suivent une formation intense pour se préparer à devenir quartiers-maîtres et matelots. Aperçu.

Ils aiment les bateaux, la mer, les voyages et rêvent de prendre le large avec la marine nationale. Neuf jeunes Calédoniens viennent de suivre six semaines de formation préalable au recrutement.

Les clés de la réussite, ils les connaissant : rigueur, discipline, obéissance et une bonne condition physique. La préparation aux techniques d’intervention opérationnelle rapprochée occupe la moitié de leur emploi du temps. Ils sont formés au combat de corps à corps et aux techniques d’autodéfense pour être capables de réagir dans le cadre de la légitime défense.

Deux types de recrutement

Sur le territoire, la marine nationale plaît. Dix-sept stagiaires ont été recrutés en 2017, cinq fois plus en 2023. “Il y a deux types de recrues en Nouvelle-Calédonie”, explique le commandant de la base navale de Nouméa, Guillaume Montanié. “Des recrues que nous formons à la base navale, qui vont être employées pendant deux ans dans une unité militaire de Nouvelle-Calédonie. Et des recrues qui s’engagent directement en Métropole.”

Le format d’apprentissage à la base navale "permet d’offrir un accompagnement personnalisé. Lorsqu'on s’engage, il y a une double rupture : on quitte la vie civile pour passer à la vie militaire, un encadrement hiérarchique avec ses propres codes et on va quitter le pays pour aller en Métropole.” Les stagiaires sont aussi préparés à ça.