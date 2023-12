Vingt bateaux partis à la pêche au gros, et déjà un marlin bleu de 220 kilos

Le Simrad big game classic se déroule ce week-end, en Nouvelle-Calédonie. Un concours de pêche au gros organisé par le Cercle nautique calédonien, à Nouméa, sur deux jours.

Dernière pesée ce dimanche à 16 heures. Le marlin bleu de l’équipage Little boat va-t-il trouver plus lourd que lui ? Un magnifique specimen, de 220 kilos, qui a assuré la victoire provisoire à ses pêcheurs, au premier jour du concours.

"Ça fait dix ans qu'ils l'attendent"

En lice, vingt bateaux. Samedi, huit d’entre eux sont rentrés au port, avec six marlins. Dont la superbe prise de Little boat. “C’est la persévérance”, commente Frédéric Mignard, vice-président du CNC et directeur du concours. “C’est leur plus gros poisson. Ça fait presque dix ans qu’ils l’attendent. Après, c’est le leurre, beaucoup de technique, et une part de chance.”

Record à 397 kilos

Dans l’histoire de cette compétition, le record est détenu par un poisson de 397 kilos. Mais il en est qui sont remis à la mer. “On a un classement release qui est fait au cumul des deux jours, et c’est au bateau qui relâchera le plus”.