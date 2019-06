Affaire des Municipales de Païta : prison ferme pour Harold Martin, du sursis pour Willy Gatuhau

Le tribunal correctionnel a rendu son délibéré ce matin concernant l’affaire des achats de voix présumés lors des élections municipales de 2014 à Païta.

L’actuel et l’ancien maires de la commune étaient jugés pour obtention de suffrages à l’aide de don ou de promesse.

Harold Martin a donc été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 1 600 000 francs CFP d’amende. Pour Willy Gatuhau, le tribunal lui a infligé une peine d’un an de prison avec sursis, trois ans d'inéligibilité et 700 000 francs d’amende. Les deux hommes ont décidé de faire appel.

Plus d’informations à venir.