Assises: coups mortels à Païta, une soirée karaoké qui vire à la bagarre

Devant la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie s’ouvre ce mardi, un procès pour coups mortels. Deux jeunes hommes sont accusés d’avoir provoqué la mort d’un trentenaire, le 22 mai 2021 dans la commune de Païta. Le procès est prévu sur deux jours.

Ils sont âgés de 22 et 25 ans. Les accusés doivent répondre de violences commises en réunion ayant entraîné la mort d’un individu sans intention de la donner.

Une bagarre nocturne éclate sur fond d'alcool

Le soir du 21 mai 2021, une soirée karaoké est organisée au restaurant « le Rivland ». Plusieurs personnes consomment de l’alcool sur le parking de l’établissement.

Un autre groupe d’individus est également présent. Avec leurs véhicules, ils ne cessent de faire des allers-retours entre le restaurant et un quartier de Païta.

Ce ballet de voitures devient de plus en plus bruyant. Cela finit par agacer le premier groupe de personnes. L’une d’entre elles, jette une canette de bière sur un des véhicules. Peu après, ce groupe quitte les lieux. Mais la voiture de la victime est bloquée par les accusés. Et là, tout s’enchaîne. Une rixe éclate.

Le 22 mai 2021 à 3h du matin, la compagnie de gendarmerie de Paita est appelée. Quinze individus se trouvent devant le magasin « les Briconautes ». Les forces de l’ordre y découvrent le corps de la victime : un homme âgé d’une trentaine d’années, décédé suite à un traumatisme crânien provoqué par des coups assénés à la tête.

La personnalité des accusés exposée au jury

Interrogés ce mardi matin devant la cour, les deux accusés âgés de 22 et 25 ans, expliquent leurs parcours de vie. Cette matinée a permis de cerner la personnalité des accusés.

Me Martin Calmet défend un des accusés qui est placé sous contrôle judiciaire.

Il souligne l’exemplarité de son client : "on n’est pas habitué à avoir des accusés de ce genre devant les Assises. Il est sérieux, travailleur et responsable de sa famille. Son casier judiciaire est vierge ".

"Tu es quelqu’un de droit ? " demande Me Calmet à son client. " Oui ", lui répond l’accusé.

Le deuxième accusé avec Me Martin Calmet. • ©Nicolas Yann Martin / NC La 1ère

Le second accusé, représenté par Me Patrice Tehio, est placé sous bracelet électronique. A la barre, il décrit sa vie comme étant difficile. Il tente de s’en sortir en cumulant des petits boulots, tout comme le premier accusé. Le jeune homme déclare "ne pas se laisser faire mais il est toujours là pour sa famille".

Son avocat, Patrice Tehio, l’interroge sur ses valeurs familiales. L’accusé répond qu’être franc, sincère et honnête, sont des qualités importantes pour lui.

Le jeune homme reconnaît avoir des problèmes de gestion de sa colère. Il admet que par moment, il se montre menaçant, voire violent.

Un des deux accusés avec Me Patrice Tehio. • ©Nicolas Yann Martin / NC La 1ère

La présidente de la cour d’appel déclare que sa consommation de cannabis ne fait qu’aggraver ce comportement agressif, tel que "mettre de l’huile sur le feu."

L’avocat général, Philippe Faisandier s’interroge sur le manque de réaction de l’accusé au sujet des différents incidents liés à son bracelet électronique.