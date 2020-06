Débats et transmission de savoir-faire pour les jeunes de l'Ecole Catholique

"L'objectif, c'est de mettre le jeune au devant de la scène. Notre rôle en tant qu'adulte, c'est de le mettre dans une posture qui privilégie ça". Toutes les activités, ce sont eux qui les portent. Nous on est là simplement pour les accompagner et les rassurer." -Steeven Guillemain est coordinateur des actions jeunesse de la Direction de l’école Catholique.

Le plus important c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme critiques. Mais tant qu'on ne travaille pas avec les jeunes, qu'on ne sent pas leurs ressentis, on ne peut pas les juger. Là, je pense qu'on est sur une bonne voie parce que la plupart d'entre eux répond toujours présent quand il y a un appel des anciens de la tribu.

Angelique Gaia, coordinnatrice des opérations.