La jeunesse de l’Union calédonienne en séminaire à Païta

Les sections jeunes de l’Association jeunesse Kanaky monde ont répondu présent. Elles ont participé à un séminaire au lieu-dit Cheen Kanak, à la tribu de N’dé à Païta, qui s’est terminé ce jeudi soir. Au programme : des ateliers pour donner un nouveau souffle à la structure, des échanges avec les leaders du parti et des conférences-débats.

Alix Madec (Sophie Boltz) •

L’Association jeunesse Kanaky-monde (AJKM) se restructure. La jeunesse de l’Union Calédonienne s’est réunie pendant deux jours à la tribu de N’dé à Païta. Elle a pris part à un séminaire, organisé à la demande du commissaire général du parti, qui s'est achevé ce jeudi. Objectif : redynamiser la structure.

Au programme : des échanges politiques avec les leaders du parti tels que Gilbert Tyuienon et Roch Wamytan, mais aussi la création d’un bureau provisoire, d’une équipe de terrain et d’un calendrier pour les jeunes membres de l’association.

Faire en sorte "que nos jeunes soient conscients"

Des échanges destinés à informer. "Il faut que nos jeunes soient conscients de ce qu'il arrive", souligne Françoise Wetewea, présidente de l’AJKM. Brenda Wanabo, responsable de l’AJKM de la région Drubea-Kapumë est du même avis. "Ce qui est important, c’est d’avoir les informations provenant de nos élus afin qu’ils puissent mieux comprendre la situation politique du pays, indique Brenda Wanabo, responsable de l’AJKM de la région Drubea-Kapumë. Il y a eu des ateliers politiques. On a beaucoup abordé la question de l’entrepreneuriat. On a eu l’intervention de Jacinthe qui a son entreprise sur Canala. D’autres personnes sont venues nous parler, par exemple, des financements de l’Adie…"

"C'est nous la relève de demain." Linda, membre de la section jeune de l’AJKM pays

Selon Linda, membre de la section jeune de l’AJKM pays, il était temps de redynamiser la structure. "Il faut relancer la structure jeunes du pays, estime-t-elle. On ne voit pas beaucoup de jeunes, mais on essaie de donner une dynamique et de montrer l’image de notre pays. Le séminaire nous a permis de dire que les jeunes sont toujours là derrière les vieux. Et de dire tout simplement que c’est nous, la relève de demain." L’occasion donc pour la jeunesse, de réaffirmer son engagement.

L’association célébrera prochainement ses 35 ans d’existence sur le territoire. "Le but premier de l’association, c’est d’informer et de former la jeunesse sur des thématiques générales, pas que sur la politique", explique Françoise Wetewea. D'autres questions sont donc abordées : "Comment fonctionne notre pays économiquement? C’est quoi la fiscalité? Pourquoi c’est important une réforme fiscale? Pourquoi c’est important les relations extérieures?", énumère-t-elle.