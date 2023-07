Plongée en enfance à l'indémodable course de pneus de Païta

C'est un véritable voyage dans le temps pour beaucoup. La course de pneus a toujours autant de succès en 2023, auprès des Calédoniens. Ce dimanche, à la villa musée de Païta, moment de rire voire sportif pour la troisième édition, qui a séduit petits et grands.

Tradition oblige, la course de pneus a rassemblé des dizaines de participants ce dimanche. Elle est organisée par l’association témoignage d’un passé. Quatre parcours étaient proposés : 700m pour les femmes et les 13/15 ans, 1000m pour les hommes et 500 m pour les 10/12 ans. 38 dossards ont été distribués au total pour cette 3e édition de la course. L’occasion pour certains de retomber en enfance. D’autres sont des habitués du rendez-vous.

38 dossards ont été distribués au total pour cette troisième édition de la course de pneus, à Païta. • ©Alix Madec / NC la 1ère



Experts en pneus

Top départ de la course de pneus pour les hommes. Ils s’engagent dans un parcours de 1 000 mètres, à la villa musée de Païta. Il faut manier avec dextérité ses bâtons en bois, pour diriger son pneu savonné. Un jeu d’enfant pour Julien Katoa. Il remporte la course en 4 minutes et 2 deux secondes. "Je l'ai fait déjà l'année dernière. Aujourd'hui, un peu choqué sur le premier tour, il y avait une barrière, je ne savais pas où passer, j'ai perdu mon pneu..." raconte-t-il.

Julien ne sent plus ses jambes. Juste après la course, il ne sent plus ses jambes. "Je suis chaos, j'ai tout donné. Ca me rappelle mon enfance, c'était les jeux quand j'étais petit."

Quand on était gosses, ce n'était pas pour courir, c'était pour se balader comme si on avait des motos. Julien, vainqueur de la course hommes

Côté femmes il faut manier le pneu sur 700 mètres. Un parcours bouclé avec brio par Marie en 3 minutes 20 secondes. Elle pulvérise ainsi le record de l’année dernière de 30 secondes. "La stratégie c'était de ne surtout pas faire tomber le pneu et j'y suis arrivée. L'année dernière, j'avais fait ma première participation et j'avais travaillé sur la technique. Cette année, je connaissais le parcours, j'avais les bases, je crois que ça m'a bien servi" confie-t-elle.

Rassembler les générations

10 femmes sur la ligne de départ, pour parcourir les 700 mètres de la course de pneus • ©Alix Madec / NC la 1ère

Cette course, c'est surtout l’occasion d’opérer un retour en enfance au travers d’un jeu populaire et très peu coûteux. "C'est transmettre un peu ces jeux que pratiquaient autrefois les jeunes qui, aujourd'hui, ont entre 60 et 70 ans" explique Marina Minocchi, présidente de l’association témoignage d’un passé.

Un jeu amusant, sportif dans la bonne humeur. Une renaissance proposée par l’association qui a su trouver ses habitués, et réunir les générations.