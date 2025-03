Quatre hommes arrêtés et présentés devant la justice ce vendredi après les violences au col de la Pirogue

Partager :

Le 9 mars dernier, le col de la Pirogue était rendu impraticable à cause de violences et caillassages sur les gendarmes et automobilistes. Des faits pour lesquels, quatre hommes ont été placés en détention provisoire mercredi avant le passage devant le juge en comparution immédiate prévu ce vendredi 28 mars.

Les violences qui ont émaillé cette matinée du dimanche 9 mars commencent par l’agression d’un couple de motards dans le col de la Pirogue. Obligés de s’arrêter et de descendre de leur moto par trois hommes ivres, ils sont roués de coups avant de pouvoir prendre la fuite et prévenir les gendarmes. Avant l’arrivée des forces de l’ordre, plusieurs voitures sont caillassées ; l'une d’elle a la lunette arrière explosée par une pierre qui touche ensuite la tête de l’enfant assis sur la banquette. Une fois sur place, les gendarmes sont insultés, caillassés par une dizaine d'individus et chargés par un pick-up. Quatre agents eux sont blessés par des pierres. Selon le communiqué du Parquet, quatre hommes, âgés de 20 à 32 ans, habitant la tribu de Saint-Laurent ont reconnu avoir participé aux violences contre les gendarmes. Ils ont été identifiés grâce aux vidéos prises par les forces de l’ordre ce matin-là et à plusieurs témoignages. "Lors des perquisitions opérées à leur domicile, il a été découvert des produits stupéfiants (plusieurs centaines de grammes d’herbe de cannabis) et des armes (carabine 22 LR et une grande lacrymogène provenant des forces de l’ordre)" Devant le tribunal correctionnel ce vendredi 28 mars, les prévenus seront jugés pour outrage à agent, destruction des véhicules de la gendarmerie et violences aggravées en réunion sur les gendarmes. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison. En ce qui concerne les violences contre les motards et les caillassages qui ont blessé un enfant, l’enquête se poursuit.

