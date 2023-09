Travaux de nuit à Païta, une portion de voie express fermée

Attention si votre route vous fait traverser Païta cette nuit ou la prochaine. La voie express sera fermée dans les deux sens entre l'échangeur Nord et celui des Fraisiers, pour cause de travaux. Déviation obligatoire à travers le village.

Françoise Tromeur •

Si vous n’avez jamais traversé de nuit le village de Païta, ce sera peut-être l’occasion… Fermeture de la voie express dans les deux sens, entre 20 heures et 5 heures, aujourd’hui et demain, entre l’échangeur routier des Fraisiers et celui d’après quand on roule vers le Nord. Une portion de la VE complètement impraticable pour cause de travaux visant à installer un nouveau réseau d’eau potable.

Anticiper la rallonge

Déviation obligatoire par le boulevard qui longe l’Arène du Sud, le lycée Anova, le collège Sainte-Marie ou encore le lycée Champagnat. Puis sur la RT1 à travers le centre-ville et le quartier d’Ondémia, jusqu’à retrouver la route territoriale. Avec ce conseil précieux de la province Sud, qui diligente le chantier, et de la mairie : anticipez l’allongement de votre temps de parcours, notamment pour rejoindre l’aéroport de Tontouta depuis Nouméa.