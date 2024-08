Vidéo. Païta : Des paniers solidaires pour les foyers touchés par la crise

Comme tous les vendredis depuis sa création au mois de juin, le collectif Solidarité aux multiples couleurs de Païta organisait une grande distribution de dons alimentaires au profit des foyers les plus fragilisés par la crise. Une entraide bienvenue pour les habitants de la commune.

Première mission de ce vendredi matin, pour les bénévoles du collectif "Solidarité aux multiples couleurs de Païta". Ils vont répartir les denrées alimentaires et produits de première nécessité pour les 38 familles dans le besoin. Les bénéficiaires de ces paniers ont été recensés en ligne via le groupe Facebook du collectif.

Laëtitia Cronsteadt est la fondatrice de ce collectif. Chaque semaine, c'est elle qui enregistre les demandes d'aides, et elle les classe par ordre de priorité. "Je regarde les enfants pour voir le stock de lait, voir s'il y a besoin de couches et je recense aussi les personnes handicapées", explique-t-elle. Les premiers paniers sont alors rapidement confectionnés par des bénévoles avec des dons collectés.

Un collectif créé après les émeutes



Deux mois après les premières actions solidaires du collectif, créé au lendemain des exactions, les gestes sont désormais bien rodés et les liens entre ses volontaires plus forts que jamais. "Ça nous a fait une bulle d'air, ça nous permet de se soutenir entre nous", commente Djemilah Azerarun, membre du collectif.



Dès onze heures, ce vendredi, les premiers bénéficiaires commencent à arriver au séminaire Saint- Léon, à Païta, lieu temporaire de distribution. C'est la deuxième fois que cette mère de famille fait le déplacement. " Dans notre foyer, on est six personnes et c'est très compliqué pour nous car mon mari a perdu son travail et on a dû recueillir deux autres personnes", explique Cindy.

Enfin, les bénévoles, livrent également des paniers à domicile. Face à l'ampleur des besoins constatés sur le terrain, le collectif entend pérenniser ses actions et créer une structure associative.