Privés d’eau, une école et un internat de Poya n’ont pas fait leur rentrée

Vacances un peu prolongées, pour certains élèves de Poya. Une trentaine d’enfants scolarisés à l’école catholique de Nekliaï n’ont pas fait leur rentrée ce lundi matin, en raison de problèmes d’alimentation en eau. La coupure a aussi touché le seul internat du secteur. La mairie a mobilisé ses équipes pour permettre la reprise au plus vite.

Le problème a été signalé ce dimanche. Pas d’eau à Nekliaï, tribu de Poya située à quelques kilomètres de la RT1, sur la route qui mène à Gohapin dans la Chaîne. Rapidement, la décision a été prise de ne pas recevoir les enfants à l’internat de Nekliaï, le seul du secteur. Et lundi matin, pas non plus de retour en classe après les vacances de Pâques, pour les élèves de la petite école catholique nichée dans la tribu.

Hygiène

Les conditions d’un accueil optimal n’étaient pas réunies. Pas d’eau au robinet, ni dans les toilettes. Pour des raisons d’hygiène, la direction de l’école a donc souhaité repousser la rentrée scolaire. Le personnel, lui, a bien repris le travail. À noter que le collège public, situé à une quinzaine de minutes en voiture, a rouvert ses portes. Dans cet établissement, pas de problème d’accès à l’eau. Restait à savoir si la vingtaine d’élèves internes du collège pourraient se rendre à l’internat de Nekliaï, ce lundi soir.

Reprise

Au final, tout va rentrer dans l'ordre, après intervention des agents municipaux. "C’était une fuite depuis [dimanche] soir, au niveau de la tribu de Nekliaï", a confirmé Evelyne Goro-Atu, la maire de Poya, lundi en fin de journée. "L’équipe a terminé ce matin tôt et en début d’après-midi, tout était réglé." À l'école de Nekliaï, la classe reprend ce mardi, et la cantine aussi. Les collégiens sont attendus également mardi soir à l'internat. En revanche, les élèves du primaire ne pourront rejoindre l'internat que jeudi soir, précision apportée par la direction de la résidence scolaire.

Conduite vétuste

Raison de l'incident ? "La vétusté au niveau d’une conduite principale", résume la maire de Poya. D'ailleurs, signale-t-elle, "un programme est prévu cette année [pour] revoir tout le réseau de distribution à l’intérieur de la tribu, qui est très très ancien." Un investissement de l’ordre de cent millions de francs CFP. L’appel d’offres devrait être lancé "d’ici un mois".