VIDÉO. Crise en Nouvelle-Calédonie : la circulation rétablie à Poya, à force de persévérance

Une portion de route territoriale sans obstacle, c'est la vision qu'offrait la RT1 à Poya, lundi matin. L'impressionnant barrage de Nekö, le nom de la commune en langue, aura résisté plusieurs semaines, face à l’acharnement des gendarmes pour libérer la route. Chaque jour démantelé, il était aussitôt reconstruit.

Ce 22 juillet, en début de journée, il reste quelques constructions légères, installées sur des propriétés privées. Sommaires mais solides. Il faut l’aide de tronçonneuses pour les détruire, et plusieurs camions benne pour les évacuer.

Notre détermination a ramené, je pense, les gens à un peu plus de raison et à la table des négociations.

Poya représente un carrefour important, point de jonction entre les deux provinces de la Grande terre. Zone de passage obligatoire, et indispensable au fonctionnement économique du Nord, elle restera sous surveillance pour assurer à moyen terme une situation pérenne.

On continuera de manière inlassable à déblayer et à libérer les axes. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il y a eu une évolution vers plus de dialogue, vers peut-être d’autres modes de revendication, et c’est une bonne chose.