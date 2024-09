Sarraméa ferme ses services municipaux jusqu'à vendredi, pour dénoncer un vol et des dégradations

Les services municipaux de Sarraméa ne reprendront pas le travail ce mercredi 25 septembre mais le lundi suivant. Une réaction au vol et aux dégradations subis par le service technique il y a quelques jours, dans un contexte de budget déjà dégradé. Faute de cantinière, il n'y aura pas non plus de demi-pension à l'école.

"On avait déjà des problèmes budgétaires. Ça se rajoute, et ça ne se fait pas." Prisca Holéro, maire de Sarraméa, ne cache pas son mécontentement. Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 septembre, un véhicule communal qui sert au service technique a été dérobé et dans le processus, le dock municipal a été endommagé.

"Mécontentement des employés et de l’exécutif"

En guise de protestation, les services de la commune ne rouvriront pas après ce pont du 24 septembre, mais resteront fermés dru mercredi 25 au vendredi 27, inclus. "C’était pour marquer le coup sur le mécontentement aussi bien des employés que de l’exécutif. Ce n’est pas possible de vivre ça, surtout en ce moment", explique Prisca Holéro.

Appel à l'APE

L’aide maternelle et la cantinière de l’école dépendent également de la mairie. "On est partis du principe qu’on mobilisait l’aide maternelle pour ne pas défavoriser les enfants mais par contre, on n’a pas de cantine. On a demandé à l’association des parents d’élèves de prendre le relais." Les familles devront s’organiser pour les déjeuners de jeudi et vendredi. En revanche, les transports scolaires seront assurés. Quant aux services administratifs et technique, reprise annoncée lundi 20 septembre.