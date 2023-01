Nettoyage des abords du lac de Yaté et plantation de 30 000 arbres : le programme bien chargé de Caledoclean en 2023

L’année s’annonce bien remplie pour l'association Caledoclean qui prévoit de nombreuses actions pour l’environnement. Son chargé de mission Thibaut Bizien fait le point.

Caledoclean commence fort 2023 avec une grosse opération aux abords du lac de Yaté. Une première. A compter de demain, mardi, l'association a une semaine pour débarrasser la zone de ses déchets, parfois historiques. "Il y a des déchets qui sont là-bas depuis de très nombreuses années, explique Thibaut Bizien, chargé de mission de l’association. On a vu des canettes des années 90. Il y a un vrai besoin, une vraie accumulation. Souvent on n'a pas l'impression que notre environnement est sale parce que les déchets sont éparpillés. Dès lors qu'on les regroupe, on se rend compte des quantités assez impressionnantes que ça peut représenter."

"Débrousser et pailler"

Autre mission de l’association : le reboisement. Des plantations de palétuviers sont prévues avec SOS Mangroves le mois prochain. Mais c’est surtout en mars que les chantiers doivent commencer. "On va entamer notre saison des plantations et on a 30 000 arbres à planter jusqu'à fin juin, poursuit-il. Une grosse saison qui est équivalente aux trois années précédentes. Après, on les entretient. Les équipes passent régulièrement sur les sites pour débrousser et pailler et bien sûr arracher les espèces exotiques envahissantes qui peuvent parfois être introduites sur les parcelles directement."

Les volontaires bienvenus

Une fois passée la saison des pluies, les opérations de nettoyage reprendront de plus belle : dans les mangroves, sur les îlots et aussi dans les squats où les gisements de déchets représentent plusieurs milliers de tonnes.

Les volontaires peuvent prêter main-forte à Caledoclean. Ils sont les bienvenus sur de nombreuses opérations, dont le nettoyage des abords du lac de Yaté, côté bord de route, qui aura lieu ce samedi.