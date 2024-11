La ligne Raï de Yaté ne circule plus, en raison d’une panne technique. À compter de ce jeudi 28 novembre 2024, le service est suspendu, pour une durée indéterminée.

Plus de bus Raï pour la ligne de Yaté. Et ce, pour une durée indéterminée. Information diffusée ce jeudi 28 novembre 2024 par le SMTI. Le service est suspendu à cause d’une panne technique. “Le SMTI fait son maximum, pour rétablir la situation dans les meilleurs délais”, indique le syndicat mixte de transport interurbain.