Le quartier de Saint-Quentin continue de renaître

Depuis la destruction des tours, jamais le quartier de Saint-Quentin n’a connu une telle affluence. Aujourd’hui, la SIC a inauguré la résidence du Cœur Historique. Au total, 84 logements neufs ou rénovés et à faible loyer, complétés par 550 mde locaux d’activité. Les premiers locataires, à l’image de Jeanne Hombey, ont pris possession des lieux depuis la fin du confinement.Cette habitante venue de Kouaoua, habituée aux grands espaces, s’est installée dans un studio de la résidence et a d’abord eu du mal à intégrer un petit espace. « Mes enfants m’ont parlé, raconte-t-elle, ils m’ont dit que c’était très bien pour moi qui suis toute seule. »Convaincue par ses enfants, elle s’est habituée à ce mode de vie urbain et retourne dans la famille le week-end. La famille, une notion que la SIC n’a pas ignorée : dans le Coeur Historique, le bailleur social a également prévu un espace dédié aux réunions de famille.Au total, la rénovation a coûté près de 2 milliards de francs, un financement assuré par des subventions de l’Etat, de la province Sud et de l’ADEME, auxquelles s'ajoute la défiscalisation, des emprunts et des fonds propres. A ce jour, 3 tours sur les 8 qui existaient auparavant restent encore à démolir. Le projet est toujours en cours selon Pétélo Sao, président du conseil d’administration de la SIC.En attendant les financements, à Saint-Quentin, comme jadis, les éclats de rires résonnent de nouveau dans le quartier.