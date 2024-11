Qui est Emmanuel Moulin, le chef de la délégation interministérielle, actuellement en visite en Nouvelle-Calédonie ?

Nommé depuis octobre dernier à l’inspection générale des finances par le Président de la République, Emmanuel Moulin a eu la confiance du Premier ministre pour conduire la délégation interministérielle. Cette délégation doit garantir une gestion dans la durée de l’ensemble des enjeux de la Nouvelle-Calédonie. Il est en Nouvelle-Calédonie du 25 au 29 novembre.

Emmanuel Moulin conduit la délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie. Ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal à Matignon, expert des questions économiques et budgétaires, ce haut fonctionnaire de l’ombre, est diplômé de Science po, de l’Essec et de l’Ecole national d’Administration.

Un parcours entre administrations publiques et secteur privé

Agé de 55 ans, Emmanuel Moulin a côtoyé aussi bien l’administration publique que le privé (Banque Citigroup, Médiabanca, groupe Eurotunnel). Il a aussi été administrateur suppléant de la Banque mondiale à Washington avant de devenir Secrétaire général du Club de Paris de 2003 à 2005.

Emmanuel Moulin fait ses débuts au Trésor. En 2007, sous le gouvernement Fillon, il est nommé à Bercy au poste de directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Il est alors en charge des dossiers macro-économiques, des dossiers financiers et des affaires européennes et internationales. Son expertise en économie lui vaut de rejoindre en 2009 la Présidence de la République en tant que conseiller économique de Nicolas Sarkozy.

En mai 2017, Emmanuel Moulin est nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il y restera 3 ans à ce poste.

Expert des questions économiques et budgétaires

Emmanuel Moulin a fait des questions économiques et budgétaire ses spécialités. Son expertise est donc attendue sur le dossier calédonien. Du 25 au 29 novembre, il est chargé, par le Premier ministre, de mener les travaux de préfiguration de la Délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie. Objectif de la mission : poursuivre la démarche d'accompagnement du territoire. Il poursuit également les travaux menés par la mission reconstruction pour définir les points d'application du soutien de l'État ainsi que les besoins techniques nécessaires aux réformes prévues dans le cadre du PS2R.

Pour recueillir et compléter des éléments de diagnostic, Emmanuel Moulin est accompagné de Chloé Jambon, conseillère en charge des affaires institutionnelles et juridiques au cabinet du Premier ministre, de Frédéric Joram, conseiller "Outremer" auprès du Premier ministre, Grégory Belhoste, inspeteur des finances, et Nicolas Gelli, conseiller en charge de la fiscalité au cabinet du ministre de l'économie et des finances.