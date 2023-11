Réduction des déchets : une semaine pour changer ses habitudes

Tout au long de la semaine, la Nouvelle-Calédonie se mobilise autour d’un enjeu environnemental majeur : la réduction des déchets. Au programme de cette opération initiée par l’Ademe, une centaine d’activités pour sensibiliser les populations aux emballages plastiques superflus.

Steeven Gnipate et Loreleï Aubry •

Jusqu’à dimanche, c’est la Semaine de la réduction des déchets. Sous l’impulsion de l’Agence de la transition écologique, municipalités, entreprises, établissements scolaires et associations se mobilisent en organisant une centaine d’activités pour sensibiliser les citoyens à la pollution souvent superflue des emballages plastiques. Et l’heure est à l’urgence de changer les habitudes de consommation. Sur le Caillou, 141 millions d’emballages de tous types (bouteilles plastiques, canettes en aluminium, bouteilles et bocaux en verre, etc) sont produits chaque année.

A Nouméa, 368 kg d’ordures par personne

Dans la capitale, un Nouméen jette en moyenne 368 kg de déchets par an qui se retrouvent enfouis. Face à ce fort impact environnemental ainsi qu'au coût croissant de la gestion de ces déchets, la ville de Nouméa propose un large programme d’ateliers environnementaux, de formations au compostage et d’animations. Des activités axées sur les méthodes pour parvenir à réduire son empreinte écologique, notamment en jettant moins et mieux ses déchets.

Visites de centres de recyclage

La province Sud complète cette démarche par des ateliers axés sur l’économie circulaire. Objectif, promouvoir le partage d'expériences et le développement de projets locaux en matière de recyclage. Ainsi, des visites sont organisées chez des opérateurs de traitement tels que le centre de tri du Mont-Dore environnement et Ecopavement. Parallèlement, depuis le début du mois de novembre, une myriade d'actions a déjà débuté : une exposition artistique réalisée à partir de déchets d’emballages alimentaires, un atelier de confection de serviettes hygiéniques, un concours vidéo auprès des établissements scolaires sur les bons gestes à adopter au quotidien en termes de tri, vrac, etc.

Le programme complet de la SERD est à retrouver ici :

Un exemple des ateliers proposés durant cette Semaine de la réduction des déchets, cette initiation au lombricompostage et à l'agroforesterie pour apprendre à associer les arbres aux cultures et ainsi, faire une meilleure utilisation des ressources. Reportage de Brigitte Whaap et Carawiane Carwiane.