La rentrée des classes aux quatre coins du territoire

67 209 élèves, de la maternelle au lycée, ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. De Dumbéa-sur-mer en passant par Lifou et Ponérihouen, les écoliers ont entamé l'année scolaire 2020 avec sérénité.

Reprendre les bonnes habitudes

La nouvelle école de Dumbéa-sur-mer fait sa rentrée

Un meilleur climat d'apprentissage pour 2020

Cartable, fournitures et goûters : la cloche a sonné ce lundi pour une nouvelle rentrée scolaire.L'effervescence, c’est ce que vivent les familles en ce jour de rentrée scolaire. Entre le réveil à 6h et la préparation pour le grand jour, il faut reprendre la routine, qui passe par la coiffure des jeunes filles et un gourmand petit déjeuner.Victorine Zohune est maman de trois enfants, deux filles, de 10 et 11 ans et un garçon, de 5 ans. Elle habite à Dumbéa. "Il sont contents et nous aussi car ils ne sont plus à la maison, ça fait du bien, eux aussi ils avaient hâte de voir leurs camarades" confie-t-elle.Marie-Hélène a 10 ans et est heureuse de retrouver ses copines mais pas vraiment l'école. "Je rentre en CM1 mais je ne suis pas contente, je n'aime pas l'école, on s'ennuie là-bas" dit-elle.Sa grande soeur Elzira rentre en 6ème ce lundi matin, et est plus enthousiaste que sa petite soeur. "L'école c'est important, on apprend des choses qu'on n'a pas appris en CM2"Dès 7h30, c'est une centaine d’enfants qui a pu découvrir des classes flambant neuves et une équipe pédagogique motivée.Dans cette nouvelle école du quartier de Dumbéa-sur-mer, quatre salles de classes y sont déjà prêtes et les nouveautés sont nombreuses : salle informatique, bibliothèque collective, salle dédiée à l’art plastique et arts du vivant. « On pourra y faire du théâtre, travailler la motricité et bénéficier du sport scolaire de la mairie de Dumbéa. C’est une école originale même si cela est provisoire, car elle est pour le moment au sein de modules » assure Kyncienta Takana, la directrice de l'établissement.Autre particularité : elle bénéficie d’un projet artistique pour toutes ses classes. Les après-midi seront notamment consacrées aux ateliers de musique, de danse, de lecture et de théâtre.Il reste d’ailleurs des places pour l’inscription des enfants au cœur de l’école primaire de Dumbéa-sur-mer.Pour obtenir de meilleurs résultats, le gouvernement mise sur des mesures pour l’amélioration du climat d’apprentissage assure Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’enseignement. « Cela passe par exemple par les rythmes scolaires, car nous avons déjà pris la décision de changer le calendrier scolaire pour qu’il y ait de meilleures périodes de récupération pour les élèves et une régularité d’apprentissage dans l’année. Mais on va aussi plus loin sur le recrutement d’une équipe dédiée, renforcée sur la qualité de la santé scolaire dans nos établissements»