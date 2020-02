Rentrée scolaire : la réforme du bac se met en place

67 209 élèves de l’enseignement public et privé, de la maternelle au lycée et toutes filières confondues, prendront le chemin de l’école ce lundi 17 février. Le gouvernement a présenté ce jeudi ses priorités pour cette rentrée 2020.

Lizzie Carboni et Patrick Nicar (AM) •

Rythmes scolaires

Réforme du baccalauréat pour les élèves de première

Contrôle continu et épreuves ponctuelles

Accompagnement des élèves en situation de handicap

Le calendrier scolaire 2020

Rentrée scolaire des élèves : 17 février 2020

Vacances 1ère période : samedi 4 au dimanche 19 avril 2020

Vacances 2e période : samedi 6 au dimanche 21 juin 2020

Vacances 3e période : samedi 8 au dimanche 23 août 2020

Vacances 4e période : samedi 10 au dimanche 25 octobre 2020

Début des vacances d’été : samedi 19 décembre 2020

Égalité hommes-femmes à l’école, accompagnement des personnes en situation de handicap… les priorités de l’exécutif pour renforcer la trajectoire du progrès de l’enseignement sur le territoire sont nombreuses pour 2020. Le premier cheval de bataille pour le gouvernement, c’est la maîtrise de l’anglais mais aussi des fondamentaux : le français et les mathématiques, pour lutter contre l’illettrisme et l’innumérisme.Pour obtenir de meilleurs résultats, le gouvernement mise sur des mesures pour l’amélioration du climat d’apprentissage assure Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’enseignement. « Cela passe par exemple par les rythmes scolaires, car nous avons déjà pris la décision de changer le calendrier scolaire pour qu’il y ait de meilleures périodes de récupération pour les élèves et une régularité d’apprentissage dans l’année. Mais on va aussi plus loin sur le recrutement d’une équipe dédiée, renforcée sur la qualité de la santé scolaire dans nos établissements ».Leprochain, les élèves de première vont connaître une toute nouvelle rentrée. Suite à la réforme du baccalauréat qui touche uniquement les filières générales, les séries littéraires, scientifiques, économiques et sociales disparaissent au profit d’un enseignement dit « à la carte ».Désormais, les élèves aurontd’enseignement général commun et pourront choisirenseignements spécialisés deheures au total, sur lesproposés, comme la géopolitique ou encore les sciences de l’informatique. « C’était une demande des lycéens, ça fait plusieurs années que l’on échange avec eux et à chaque fois ils affirment cette volonté d’avoir plus de choix dans leurs parcours et aussi plus de sécurité pour leurs parcours », explique Erick Roser, vice-recteur et directeur général des enseignements de Nouvelle-Calédonie.de l’évaluation du baccalauréat est constitué de la moyenne du livret scolaire.sur des épreuves de contrôle continu et enfinsur des épreuves ponctuelles.Reste à savoir si ce nouveau programme permettra un taux de réussite aussi positif que celui de l’année dernière. En 2019,des élèves de la filière générale ont obtenu leur diplôme du baccalauréat.Le gouvernement annonce l’ouverture de quatre unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).- 1 ULIS pour les troubles des fonctions cognitives (TFC) au- 1 ULIS pour les TFC au(DEC),- 1 ULIS pro pour les TFC implanté provisoirement au, avant que les conditions d’accueil soient réunies au- 1 ULIS pour les troubles des fonctions motrices et troubles associés au collège de- 1 CLIS pour les TFC àsur la commune de Houaïlou.