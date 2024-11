Un visa vacances travail pour aller cueillir des cerises en Nouvelle-Zélande

Encourager et faciliter la mobilité internationale des jeunes calédoniens, c’est l’objectif du gouvernement, en partenariat avec le consulat de Nouvelle-Zélande. Grâce à un accord conclu entre les deux pays, 30 volontaires auront la chance de vivre une expérience unique dans une ferme, pour la cueillette des cerises, en contrepartie d’un salaire.

Ils sont trente, ils ont entre 21 et 30 ans, et les premiers partiront dimanche dans l'île du Sud de Nouvelle-Zélande. Cette promotion du dispositif Piirog NC bénéficie d'un visa vacances travail, qui leur permettra de rester un an sur place. Dans un premier temps, cinq mois de cueillette les attend à Cromwell, dans la région d'Otago.

En 2023, nous avions rencontré des jeunes calédoniens qui avaient vécu cette expérience.

Claude Sciendi est originaire d’Ouvéa. Titulaire d’un BTS, à 21 ans, il compte bien profiter de ce voyage pour améliorer son Anglais. "On a la possibilité de découvrir une nouvelle culture et des paysages, et de se faire de l'argent aussi pour un projet futur. Actuellement c'est difficile d'avancer financièrement ici, et c'est une occasion de partir dans un nouveau pays et de travailler en même temps."

Téïa Poukiou a été désignée mentor de la promotion. À 25 ans, elle n’a pas hésité à démissionner de son poste dans un hôtel de La Foa pour vivre cette expérience. "J'étais très contente d'être sélectionnée, parce qu'on était cent à postuler. [J'attends] de pouvoir découvrir un autre pays, d'autres cultures, et peut-être revenir bilingue."

"Tisser des liens entre nos deux peuples"

Au-delà de l’insertion professionnelle, ce dispositif unique financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, permet de renforcer la coopération régionale. "Pour nous, c'est très important de pouvoir tisser des liens avec le peuple calédonien, assure Lauren Anderson-Lister, la consule générale adjointe de Nouvelle-Zélande. C'est aussi un travail qui aide [nos] agriculteurs."

"C'est une tranche d'âge sur laquelle on a souhaité fortement s'appuyer, explique Mickaël Forrest, le membre du gouvernement en charge de la jeunesse. Ce sont les différents enjeux du pays qui nous forcent à cela. De notre point de vue, [c'est] rentrer concrètement dans l'une des déclinaisons du plan pour un Pacifique bleu 2050, qui a été validé par le Forum des îles du Pacifique. Donc charge à nous de créer les conditions pour permettre cette mobilité." Depuis son lancement en 2022, 90 jeunes calédoniens originaires des trois provinces ont participé à ce programme de mobilité en Nouvelle-Zélande.