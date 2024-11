L’agenda sorties du 22 au 28 novembre 2024 : marché de Noël alternatif, fêtes du tazar ou du makue et "cap sur la pêche"

Que faire ce week-end et la semaine prochaine pour se changer les idées, en Nouvelle-Calédonie ? Partir en quête de cadeaux locaux au marché de Noël alternatif, à Nouméa. Rejoindre Belep pour sa fête du tazar, ou Maré pour sa fête du makue. Découvrir le monde de la pêche professionnelle à Nouville. Et bien d'autres rendez-vous.

C'est parti pour les rendez-vous qui annoncent les fêtes de fin d'année.

Un grand marché de Noël alternatif

Le neuvième marché de Noël alternatif se dresse à Nouméa, au parc Brunelet du Receiving, samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 9 heures à 17 heures. En quête de cadeaux ? Une centaine d'exposants sont annoncés, avec de nombreuses créations locales, mais aussi un petit marché de produits frais.



Un événement rythmé par de nombreuses animations.

Maré célèbre le makue

Le makue, c'est le taro de montagne. Il a sa fête à Maré, dans la petite tribu de Rawa, située sur le plateau, dans le district de La Roche. Ça se passe les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre, avec les produits du terroir; mais aussi des tournois sportifs, des animations artistiques, de l'artisanat...

Belep fête le tazar

C'est aussi le moment de mettre le cap sur la baie de Walla, Belep y organise sa quatrième fête du tazar. Non pas en week-end, mais les mercredi 27 et jeudi 28 novembre, de 9 heures à 20 heures. Avec un concours de pêche, mais aussi de dégustation, des animations culturelles, de la musique, des ateliers vivants pour les enfants... Pour se rendre sur l'île, contacter le transporteur Yalap et la mairie (places limitées). Possibilité de dormir chez l’habitant. Renseignements au 47 69 16.

Immersion dans le monde de la pêche

Pour rester dans le thème, "cap sur la pêche" à Nouméa ! Afin de marquer la Journée mondiale des pêcheurs artisans et travailleurs de la mer, direction le quai des pêcheries, à Nouville. Samedi 23 novembre, de 7h30 à 13h30, on peut y visiter un navire de pêche, y tourner des produits de la mer et même apprendre à les cuisiner.

Une journée militante et solidaire au Mont-Dore

Le Mont-Dore marque la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Rendez-vous à la bibliothèque du Pont-des-Français, samedi 23 novembre, de 9 heures à 13 heures : vide-greniers spécial enfant, ateliers, stands d'information.

Culture au pied des tours

Depuis lundi 18 novembre, le crew Urban évolution anime une résidence culturelle à Nouméa, aux tours de Magenta. Conclusion ce week-end :

samedi 23, de midi à 18 heures, battle de break dance ; dimanche 24, de midi à 18 heures, journée d'animations (concerts, scène ouverte et à 16 heures, le spectacle Mal acquis, écrit par un ancien habitant de Magenta tours).

Les marchés et vide-greniers

À Dumbéa, petit marché du parc Fayard, vendredi 22 novembre, de 8 heures à 13 heures.

À Pouembout, marché nocturne "gourmand et artisanal", vendredi 22 novembre, de 17 heures à 21 heures, avec des plats au crabe pour profiter de la fin de la pêche.

À Païta, marché municipal spécial Semaine de réduction des déchets, samedi 23 novembre, de 6 heures à midi.

À Païta, marché de Saint-Laurent, au terrain de foot de la tribu, samedi 23 novembre, de 7h30 à 16 heures.

À Bourail, marché municipal avec opération "canettes contre riz ou farine", samedi 23 novembre, de 8 heures à midi.

À Koné, marché océanien, sur le site du village océanien, samedi 23 novembre.

Au Mont-Dore, au drive-in du Pont-des-Français, foire aux affaires, dimanche 24 novembre, de 6 heures à midi (entrée payante).

À Dumbéa, au refuge pour animaux de Koutio, brocante de la Spanc, dimanche 24 novembre, de 7 heures à 11 heures.

À Païta, vide-greniers à l'Arène du Sud, dimanche 24 novembre, de 7 heures à midi.

À Farino, fête du jardin sur le parvis de la mairie, dimanche 24 novembre, de 7 heures à midi.

À Nouméa, au centre Tjibaou, marché des femmes rurales, dimanche 24 novembre, de 8 heures à midi (entrée gratuite).

À Nouméa, vide-greniers de l'Art factory, dimanche 24 novembre, de 9 heures à 15 heures.

À Dumbéa, au faré des jardins partagés de Dumbéa-sur-mer, "marché éco-solidaire", avec vide-greniers, mercredi 27 novembre, de 8 heures à 15 heures.

À Thio, marché communal face à la mairie jeudi 28 novembre, de 8 heures à midi.

À Ouégoa, "marché aux crabes" et produits de la mer, par l'association Tanabwe, juste avant la fermeture de la pêche aux crabes, à la guérite du col d'Amos, vendredi 29 novembre, de 8h30 à 18 heures.

À Touho, grand marché, au marché communal, samedi 30 novembre.

À Ponérihouen, à la maison de la Femme, marché spécial "idées cadeaux et fêtes de fin d'année, vendredi 29 novembre, de 8 heures à 15 heures.

Toujours à Ponérihouen, de la guérite de Tchamba à celle de Neavin, "minis-marchés solidaires" en bord de route les vendredi 29 et samedi 30 novembre.

À Nouméa, au quai Ferry, vitrine des îles Loyauté les vendredi 29 et samedi 30 novembre : marché de quarante stands annoncés, avec près de cinq tonnes de produits attendus de Maré, Lifou et Ouvéa.

À Nouméa, au centre-ville, vide-greniers de la crèche "La Maison du petit enfant", samedi 30 novembre, de 7h30 à midi.

Les spectacles

Les concerts

Concert caritatif au profit de l'association Amrita, enfants de l'Himalaya, à Nouméa, à l'Art factory, vendredi 22 novembre, à 18 heures. Elle soutient l'éducation des enfants de l'école Lamayuru en Inde.

Les élèves des classes à horaires aménagés "musique" se produisent à Nouméa, dans l'auditorium du Conservatoire vendredi 22 novembre à 18h30, puis au Creipac de Nouville jeudi 28 à 9 heures (entrée gratuite, corbeille à l'entrée).



Le groupe Angklung Calédonia, avec ses instruments en bambou, se produit à Dumbéa, dans le grand hall du Médipôle, samedi 23 novembre, à 17 heures. En présence de Ghislaine Verdier, qui présentera son exposition Carnets de Calédonie, visible à l'hôpital.

Soirée brésilienne à Nouméa, à l'Art factory, samedi 23 novembre, à partir de 18 h30, avec Partido alto, le duo de Francky Lewis et Guma.

Le Michel Benebig O.G.D trio est à Nouméa, à La Barca, Baie-des-Citrons, dimanche 24 novembre, à 18 heures.

Les élèves inscrits à l'antenne du Conservatoire de Koumac donnent un concert à l'auditorium jeudi 28 novembre, à 18 heures.

Les livres

C'est une première. Un "salon des auteurs en off" se tient à Nouméa, à l'Amirauté, pointe de l'Artillerie, samedi 23 novembre, de 9 heures à 16 heures. Il est initié par O éditions Pacifique Sud, pour présenter ses sorties littéraires. Au programme, échange et dédicaces avec la trentaine d'auteurs présents. Mais aussi un débat sur le thème "mémoire et histoire" et un autre sur le thème "radio, télévision, journaux, qui survivra en 2025 ?". Avec espace librairie, activités pour les enfants et atelier d'écriture.

Éric Huguet, auteur du roman Le Doigt, dédicace à Nouméa, à la librairie Calédo livres, samedi 23 novembre, de 9h30 à 11h30.

Béatrice Mériot dédicace ses ouvrages jeunesse à Nouméa, au centre Tjibaou, dimanche 24 novembre, de 8h30 à midi.

Philippe Palombo, ancien directeur du CHS Albert-Bousquet, présente son livre Mémoire de santé calédonienne (de la médecine navale au service de santé des armées) à Nouméa, à la maison du Combattant, lundi 25 novembre, à partir de 16 heures. Un ouvrage édité par le Cercle des musées de la ville.

"Bébé lecture" à Nouméa, à l'antenne de la bibliothèque Bernheim, mercredi 27 novembre, à 10 heures, sur le thème de Noël (jusqu'à cinq ans).

Le cinéma

Le Cinécity de Nouméa projette la comédie dramatique Sur un fil, de Reda Kateb, vendredi 22 novembre, à 18h05, avec Les Mamans roses (un dixième du prix du billet reversé à l'association.

Au Cinécity, à Nouméa, séance unique du film d'animation belge Flow. Une histoire de chat projetée vendredi 22 novembre, à 18h30.

À l'Origin cinéma de Dumbéa, avant-première de la comédie musicale fantastique Wicked, par Jon M. Chu, dimanche 24 novembre, à 16 heures.

Le film d'animation Vaiana 2 en avant-première, jeudi 28 novembre : à 18 heures et 18h30 au cinéma Origin de Dumbéa ; à 18h30 au Cinécity de Nouméa.

À Koné, à l'amphithéâtre du campus de Baco, ciné-débat sur les semences paysannes jeudi 28 novembre, à 17h30. Projection du documentaire Entre tes mains d'Aurore Émaille ; échanges avec une artisane semencière ; et collation du champ préparée une agricultrice bio (tarif, 1 000 F). Comme le rendez-vous de Bourail le 14 novembre, c'est organisé par Semences paysannes NC et ABC.

L'association Ciné citoyen tient sa dernière projection débat de l'année, à Nouméa, à l'espace Kari veo de la FOL, vendredi 29 novembre, à 18 heures. Ce sera avec le documentaire Ennemi intime, de Marie-Christine Gambart et Emilie Grall, sur le "revenge porn" (entrée gratuite).



De quoi occuper le mercredi pédagogique

En province Sud et en province Îles, le 27 novembre est un mercredi pédagogique.

À Nouméa, à l'aquarium des Lagon, matinée "animaux du plantier", de 8 heures à 11h30 (pour les enfants de cinq à dix ans ; tarif, 3 000 F).

Au centre Tjibaou, ateliers créatifs de 8 heures à 15h30 (tarif, 1 200 F à 1 500 F).

À Païta, journée sous le signe des moutons à la station zootechnique de Port-Laguerre, avec le Musée rural et l'association Témoignage d'un passé. De 9 heures à 15 heures (de sept ans à douze ans ; tarif, 1 000 F; inscriptions à animatup@gmail.com ou au 77 83 73).



À Nouméa, à la maison Célières, Faubourg-Blanchot, atelier sables colorés, de 9h15 à 11h30 (tarif, 600 F ; inscriptions à animatup@gmail.com ou au 77 83 73).

Les conférences

Au Musée maritime de Nouméa, une conférence est consacrée à Louis Brauquier, "le poète au long cours", jeudi 28 novembre, à 18 heures. Jean-Paul Cabanas y évoque celui qui a inspiré le personnage de Marius, dans l'œuvre de Marcel Pagnol. Et qui a séjourné à Nouméa dans les années trente.

Les expos

"Yîmbèè", en cèmuhî, ça veut dire 'le secret', 'cacher' quelque chose. On va faire ressortir des vérités du pays." Voilà comment le plasticien Stéphane Foucaud présente sa nouvelle exposition, intitulée Yîmbèè. Des créations à découvrir à Nouméa, à L'Amirauté, pointe de l'Artillerie, jusqu'au vendredi 29 novembre.

À la galerie Arte bello de Nouméa, au Quartier-Latin, expo "Terre de lumière", d'André Gable, jusqu'au vendredi 29 novembre.

Pour aller de l'avant, mettez-vous dans les pas des "claquettes d'artistes made in New Caledonia", confectionnées par Denis Rancelot et Mathieu Venon, avec Miriam Schwamm. À Nouméa, à la galerie In situ, jusqu'au samedi 30 novembre.

"Mécanisme de mutation", une exposition de Sofia Zuccato, jusqu'au samedi 30 novembre, à Nouméa, à la galerie Seaside du rocher à la Voile. Ambiance...

"L'art urbain au cœur des traditions", c'est le fil conducteur de l'expo présentée à Koné, au centre culturel Pomémie, jusqu'au samedi 30 novembre, par l'association Couleurs du pays.

Des expositions au Médipôle, pour rendre moins difficile le passage à l'hôpital : dans le grand hall, jusqu'au 27 janvier, place aux Carnets de Calédonie, de la peintre Ghislaine Verdier.



Mais aussi...

Le musée de la Seconde guerre mondiale, à Nouméa, dédie une visite aux enfants à partir de neuf ans, samedi 23 novembre, de 10 heures à 11h30 (gratuit, inscriptions au 24 49 29).

Le musée de la Seconde guerre mondiale, à Nouméa, dédie une visite aux enfants à partir de neuf ans, samedi 23 novembre, de 10 heures à 11h30 (gratuit, inscriptions au 24 49 29).

Nettoyer la mangrove de Tina, à Nouméa, ça se passe samedi 23 novembre, avec l'association Calédoclean (rendez-vous à 8 heures à l'entrée des Boucles).

Des initiations gratuites au water-polo et au hockey subaquatique sont possibles à la piscine du Mont-Dore, sur le complexe culturel et sportif de Boulari, samedi 23 novembre, de 11 heures à 15 heures.



Un gala de roller artistique déboule à Dumbéa, à la salle omnisports Nyipiengo-Passa de Katiramona, samedi 23 novembre, à 18 heures (entrée, 500 F).



La Nouméenne, c'est le matin du dimanche 24 novembre, sur la baie de Sainte-Marie. Plus de cinq mille participantes sont attendues (inscriptions closes). Il y aura un impact sur la circulation et le stationnement à partir de 7h45.

La fête de la Langouste a lieu à Maré, tribu de Penelo, les vendredi 29 samedi 30 et dimanche 1er décembre.

Pour signaler un rendez-vous, contactez NC la 1ère à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com