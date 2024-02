Rentrée en décalé pour certains élèves calédoniens

L'heure de la rentrée a sonné, pour plusieurs établissements de Nouvelle-Calédonie qui ont dû reporter le début de leur année scolaire. A Ponérihouen, confrontée à des problèmes d'eau, mais aussi en certains endroits de Lifou, Kaala-Gomen et Maré, où la restructuration de l'Alliance scolaire a eu des conséquences. Plus de mille enfants sont concernés.

Les conditions sont désormais remplies, pour un accueil optimal. A Ponérihouen, l’eau potable est revenue au robinet des écoles. Les quatre établissements publics et privés peuvent accueillir leurs quelque 400 élèves, ce lundi matin. Une semaine après la rentrée officielle.

À Ponérihouen, pour l'essentiel, tout est prêt"

Après les fortes pluies tombées début février, la municipalité s’est en effet donnée une semaine pour purger les conduites, nettoyer les bassins et faciliter l’accès des transporteurs à certaines tribus isolées. "On était en période pluvieuse. On a des zones encore enclavées", signale le maire, Pierre-Chanel Tutugoro, joint ce dimanche, "et il reste des repiquages d'entretien des accès routiers à certains endroits. Mais sinon, pour l'essentiel, tout est prêt."

À Baganda

À Kaala-Gomen, Lifou et Maré, la mise en route a été compliquée, dans les structures de l’ancienne Asee. Des problèmes de trésorerie, attribués à un retard de versement des subventions publiques. Pour Kaala-Gomen, le collège et l’école de Baganda ont prévu de rouvrir ce lundi et d’accueillir leurs environ 200 élèves… même si la situation reste fragile. Les retards de fonds ont entraîné des retards de paiement pour le personnel Atoss (secrétaires, cantinières, techniciens et surveillants).

À Taremen

Même situation au collège de Taremen, à Maré. Nelson Waheo, qui préside l’Association scolaire de l’enseignement protestant Hnaran-Taremen, demande à la province Iles de verser sa subvention pour le règlement des salaires. Selon lui, quatre millions de francs par mois sont nécessaires pour payer les fournisseurs et les agents.

"On attend encore des subventions de la province des Îles pour payer le personnel Atoss. Les salaires de janvier ont été virés seulement ce vendredi", précise-t-il. "On espère qu'on aura les fonds pour régler février. [D’après] le dialogue de gestion que j'ai eu avec le personnel, ça va pour janvier, mais il ne faut pas que le retard de paiement se reproduise pour février."

Le collège de Taremen qui retrouvera ses 116 élèves ce mardi 20 février. L’établissement devait être réapprovisionné, en début de semaine dernière, en denrées alimentaires, par le bateau de la CMI. Or, la rotation a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. Les élèves ont donc eu droit à une pause de quelques jours.

À Havila

Et puis à Lifou, les directeurs du collège et de l’école de Havila ont réussi à négocier un délai de paiement auprès des fournisseurs. Et ce n’était pas gagné, eu égard au passif de l’Asee et ses dettes avec les commerces. Les 300 élèves peuvent donc reprendre les cours ce lundi matin.